日本代表OBが明かす中田英寿氏の容赦なき要求の裏側とは？【写真：Getty Images】FOOTBALL ZONE

中田英寿氏の「容赦なき要求」 日本代表OBの北澤豪氏らが明かす

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 中田英寿氏のサッカーに対する「容赦なき要求」を、前園真聖氏が明かした
  • 10代の頃からレギュラーでプレーし、年上の選手にもプレーを求めたという
  • 北澤豪氏は「俺、何個上だと思ってるんだよって(笑)」と振り返った
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