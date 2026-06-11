TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。通常とは違う形で番組が開始された。

通常、番組冒頭にスタジオにMCのダウンタウン浜田雅功が登場。浜田と4人のゲストパネリストを前に、プレゼンターが企画の主旨を説明するスタイル。

今放送では事前に「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」「悩みが1つもない人、見つけるのムズい説で…悩みが全くない“日本一の幸せ者”探し」の2本が紹介されていた。

今放送では、番組冒頭に浜田が登場せず、いきなり「芸人親子神経衰弱」が開始された。進行は小籔千豊が務めた。「芸人親子神経衰弱」が終わったタイミングで、画面がスタジオに切り替わり、浜田が登場。ゲストパネリストは「芸人親子神経衰弱」に出演していたアンガールズ田中卓志、FUJIWARA藤本敏史、ファーストサマーウイカ、佐々木久美だった。プレゼンターはバイきんぐ小峠英二が担当した。

Xでは、冒頭に浜田が登場しなかったことに対し「あれ！？今日の水ダウ、浜ちゃんいないの！？」「ゲストメンバー変わらずここから浜ちゃん居るの謎だな」「あれ今日はオープニング無しで進んで行く感じ？浜ちゃんもおらんし」などと書き込まれていた。