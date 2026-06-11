関東では、この先は天気も気温も変化が大きくなりそうです。11日(木)と12日(金)は急な雨や雷雨に注意。13日(土)は晴れて、気温がグンと上がるでしょう。東京都心も30℃近くまで上がりそうです。ただ、15日(月)は雨が降り、東京都心の最高気温は22℃と、気温が急降下するでしょう。体調管理にご注意ください。

天気は短い周期で変化

関東では、この先は天気は短い周期で変わりそうです。





今日11日(木)は雲が広がりやすく、夕方からにわか雨の所があるでしょう。12日(金)は大気の状態が不安定になり、午後はゲリラ雷雨の恐れがあります。13日(土)はすっきり晴れて、洗濯日和になるでしょう。14日(日)は晴れ間が出ますが、次第に雲が多くなりそうです。15日(月)は低気圧が本州の南岸沿いを進み、雨が降るでしょう。雨脚が強まることもありそうです。16日(火)と17日(水)は日差しが戻る見込みです。

気温のアップダウンが大きい

この先は気温のアップダウンも大きくなりそうです。



東京都心の最高気温は、昨日10日まで8日連続で25℃に届きませんでした。6月に8日連続で夏日にならないのは、2006年以来20年ぶりのことでした。今日11日(木)は25℃と9日ぶりに夏日になりそうです。



12日(金)は26℃と夏日が続き、13日(土)は29℃と真夏日に迫る暑さとなるでしょう。6月としては涼しい日が多くなりましたが、急に暑くなりそうです。熱中症に注意が必要です。



雨の降る15日(月)は再び気温が低下し、最高気温は22℃の予想で、薄着だと少しヒンヤリと感じられるでしょう。



この先、天気も気温も変化が大きくなりそうです。体調管理にご注意ください。