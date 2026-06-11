「『パパ、たたかいごっこしよ』​

って現れた娘の殺意が高すぎる」



【写真】「あまりの完成度に絶句した」という娘ちゃんの姿

“甲冑武者装備”が趣味のソロミツさん（@sorokage）、娘さんの装備姿の本気度に驚愕。



「親の僕でもビビった」とX（旧Twitter）に投稿しています。



現在、4歳の保育園児であるソロミツさんの娘さんがある日、「パパ、たたかいごっこしよ」といって、現れた時の姿がこちら。



面をかぶり、和装して、剣を携えるその様相は、まさに強ボスそのもの。



さらに、刀をかかげてみせると――。



明白な「殺意」のオーラさえ感じます――。



「不気味さがプロのそれ……」と、父であるソロミツさんが腰を抜かすのもうなずける話です。Xのリプ欄にも、驚きの声が続出しました。



「こんなん子供泣くわ！と思ったらお子さんだったｗｗ」

「和風ホラーゲームに出てくるボス感…」

「その『ごっこ』の時点で既に勝てる気がしないやつw」

「面と刀の持ち方とオーラが全てあいまって完璧」

「3回くらい変身しそうw」

「これお父さん他界他界しちゃうやん」



なお、その後、ソロミツさんは甲冑を装備する隙すら与えられず、「一瞬で処されてしまった」とのこと。



ソロミツさんに聞きました。



――娘さんは普段はどんなお子さんですか？



ソロミツさん：性格は活発で、小2の兄と一緒に虫取りや公園遊び、ごっこ遊びを全力で楽しむタイプです。親バカですが、喋り方や行動がめっちゃ可愛い時期ですね。



――「たたかいごっこしよ」と言ってきた際の状況は？



ソロミツさん：リビングでくつろいでた時に、娘に「たたかいごっこしよう」と誘われました。「いいよ、待ってるわ」と返すと、娘は自らクローゼットから僕の装備（衣装、面、刀）を選び、兄に手伝ってもらって装備を整えたようです。その「仕上がり」を見た瞬間、あまりの完成度に絶句しました。可愛い遊びを想像していたので、そのギャップに「いや、マジかよ……えぐいな（笑）」と、なりました。



――具体的にどのように“処されて”しまったのでしょうか？



ソロミツさん：部屋に入った瞬間、あの佇まいで立っていたので、まずはその威圧感に圧倒されました。相手は子供やと油断してたら、予想外に鋭く速い一太刀を浴びせられ、その後は防戦一方。4回ほど復活してリトライしましたが、刀のリーチ差を完璧に活かされ、懐に入る前にことごとく斬り捨てられました。完敗です。



――娘さんもソロミツさんと同様、甲冑や武将が好きなのですか？ある種の“英才教育”？



ソロミツさん：僕が趣味で「甲冑装備でサバゲー（サバイバルゲーム）」を行っているため、子供たちにとって甲冑やレプリカの刀は「日常にあるおもちゃ」のような存在なのだと思います。まさに環境が「英才教育」のようになってしまっているみたいです。



◇ ◇



普段より、「甲冑武者装備」というスタイルでサバイバルゲームを楽しんでいるというソロミツさん。



数年前から、サバゲー関連のエンタメコンテンツ「こくりんごのサバゲー劇場」の主催イベントにゲストとして参加。そこで発行されているルールブック内の四コマ漫画にも出演されているとのことです。



サバゲ―界隈で精力的に活動されているソロミツさん。この度、意図せずお子さんへの“英才教育”の成果を垣間見ることになってしまったようですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））