6月25日に、JALモバイル powered by ahamoが始まる。IIJmioとどのように住み分けているのかを解説していく

日本航空とドコモは、6月25日に「JALモバイル powered by ahamo」の提供を開始します。日本航空は、IIJmioの回線を使ったサービスとして、2025年にJALモバイルを開始しました。

あたかもMVNOのようではありますが、実際にはシステムを連携させているだけで、ユーザーが契約するのは大元のキャリアやMVNO。真っ白なラベルの上に、提携先のブランドを載せていくという意味で、この種のサービスはホワイトレーベルと呼ばれます。

料金プランは、ahamoそのまま。契約すると、JALのマイルが毎月付与されるほか、JALモバイル powered by IIJmioと同様、1年に1回、1500マイルで「どこかにマイル」を利用可能。

毎月125マイルが付与されるため、これを1年間貯めていけば、1回、「どこかにマイル」へ換えられる建てつけになっています。非常にインパクトが大きいJALモバイル powered by ahamoですが、依然としてIIJmioにも強みはあります。ここでは、そんな2つのJALモバイルを比較していきます。

メイン回線として強いJALモバイル powered by ahamo

JALモバイル powered by ahamoは、ahamoをホワイトレーベルとして活用したサービス。IIJmioのJALモバイルと同様、料金プランは大元のahamoと変わりません。データ容量は30GB、料金は2970円で、1回につき5分までの音声通話が無料になる点も同じです。

また、データ容量を80GB増やす「大盛りオプション」や、大盛りオプションに追加でき、dカードやd払いの還元率を3～10%上げる「ポイ活オプション」も提供されるといいます。

金額やデータ容量などは、ドコモの“素のahamo”と同じ。ここにJALのマイルがつく

ahamoはドコモの中では中容量にもかかわらず、低価格でシンプルということで人気の料金プラン。実際、現行プランとして提供されているJALモバイル powered by IIJmioと比較しても、大手キャリアながら十分勝負できる金額になっています。IIJmio側には、ちょうど30GBプランがないので、その前後である25GBプランと35GBプランを見てみましょう。

25GBプランは2000円、35GBプランは2400円で、それぞれahamoの2970円と比べると、やや安い金額が設定されています。45GBプランは3300円でahamoを超えていますが、そのぶん、データ容量は15GBも多くなります。

一方で、JALモバイル powered by IIJmioは、そのままだと音声通話が30秒あたり11円の従量制。ahamoと同条件の「通話定額5分+」をつけると、それぞれ料金が500円上がります。

JALモバイル powered by IIJmioの料金体系。近い容量だとahamoより安めだが、オプションをつけないと音声通話は従量課金になる

通話定額つきだと、25GBプランが2500円、35GBプランは2900円です。35GBプランだと、データ容量が5GB多く、料金も70円安くなります。ahamoが加わったとはいえ、料金的な優位性が一気に崩れてしまったわけではありません。一方で、ahamoだと125マイル、IIJmioの35GBプランだと100マイルと、付与されるマイル数にも違いがあります。

また、5GB、70円の差しかないのであれば、大手キャリアの回線であるahamoを選ぶ人も多いでしょう。回線品質の面では、大手キャリアとの接続点がボトルネックになるMVNOが不利だからです。

通話定額をつけると、ahamoとIIJmioの料金差がかなり縮まる

ドコモから回線を借りている場合、基本的にはドコモの品質を上回ることはなく、ボトルネックぶんだけ品質は落ちます。キャリアから回線を借りている限り、それを上回れないのがMVNOの弱み。

ほぼ同額になってしまうと、優位性を失ってしまいます。また、ahamoは世界91の国や地域で海外ローミングが無料になります。この点で、国際線事業を手がけるJALとの相性は抜群。ユーザー的にも、中容量であればahamoを選ぶ人が増えそうです。

特定の時間帯にトラフィックが集中すると、速度が低下することがある。少なくとも、回線を借りているキャリア以上の速度にはならない。図はGeminiで作成

タイプAは利用価値ありか、データ容量がフィットしない時の選択肢にも

もっとも、これはあくまでIIJmio側でドコモ回線を使う「タイプD」を選択したときの話。IIJは、KDDIからも回線を借り、「タイプA」としてサービスを提供しており、JALモバイルでもこれを選ぶことができます。KDDIは、ネットワーク品質の高さが評価されているキャリア。上記のようなボトルネックはあるものの、MVNOでもその恩恵は十分受けられます。

ドコモはここ数年、通信品質の低下に苦しんでおり、利用する場所や時間帯によっては、他社のように速度が出ないこともあります。この点を踏まえ、データ容量が多く、しかも安いのであればJALモバイル powered by IIJmioを選ぶ人がいても不思議ではありません。

キャリア同士の競争が経済圏に移りつつある一方で、それはあくまで土台である通信あってこその話。ドコモも品質改善を急いでいますが、ここが急所になる可能性は十分あります。

IIJmioは、ドコモ回線のタイプDとau回線のタイプAから選択可能。ドコモ回線に不満のある人の受け皿にもなる

また、ahamoの場合、より大容量を使いたいときには、選択肢が1980円の大盛りオプションしかありません。これをつけると、データ容量は一気に110GBまで増える代わりに、料金も4950円まで上がってしまいます。対するJALモバイル powered by IIJmioでは、45GBプランや55GBプランのような形で段階的にデータ容量が増えていきます。

45GBの場合、5分間の音声通話定額をつけても3800円。ahamoの大盛りオプションをつけるよりも、1000円以上料金を節約できます。30GBでは足りないものの、110GBもいらないという人にとっては、JALモバイル powered by IIJmioの方が魅力的といえるかもしれません。

45GBプランでちょうどいい場合には、ahamoとの差が大きくなる。ahamoでちょっと足りないという人には、IIJmioがいい選択肢になりうる

さらに、JALモバイル powered by IIJmioは、JALモバイル以外のIIJmio回線とも家族割引を組むことが可能。料金は100円安くなります。この回線と「データシェア」を組むこともできます。音声通話オプションなしで契約できるのもahamoにない魅力。

通話をLINEなどのアプリで済ませるようにすれば、そのぶん料金は安くなります。柔軟性を求める人や、料金を1円でも安くしたいという人には、依然としてJALモバイル powered by IIJmioを選ぶ理由があるといえるでしょう。

サブ回線利用ならIIJmio、ダブルJALモバイルで特典も2倍に!?

柔軟性は、データ容量だけではありません。音声通話自体ができないデータSIMや、より料金が安いフルMVNO回線のデータeSIMを選択できるのもIIJmioの魅力といえます。

JALモバイルでも、こうした契約形態を選択できます。2台目端末用のサブ回線として、JALモバイルを選ぶことができるのはpowered by IIJmioならではの魅力になります。

たとえば、データeSIMであれば25GBプランが1650円、35GBプランが2240円で利用できます。付与されるマイルはそれぞれ20マイルとかなり少なくなってしまうものの、月に1回もらえるシークレットマイルを毎月100マイルずつ貯めていけば、1年で1440マイルになります。これだけだと「どこかにマイル」の利用に60マイル足りないのが残念ですが、フライト1回やJALカードでそれを補うことはできそうです。

データeSIMは、容量に対して料金が安い。2回線目として契約するなら、視野に入れたい料金プランだ

iPadなどのタブレット用回線として契約したり、Xiaomi 17 Ultraのようなデジカメ端末用の回線として使ったりと、音声通話ができない・しない端末用の回線として選択する手もあるというわけです。

音声通話が必ず付いて、料金も2970円一択のahamoと比べ、サブ回線としての選択肢の広さはIIJmioならではといえるかもしれません。JALモバイル powered by ahamoが始まると生存領域が狭まるのは事実ですが、その一方で役割がなくなったわけではないこともわかります。

また、JALモバイル powered by ahamoとJALモバイル powered by IIJmioは、それぞれ契約してマイルやLife Statusポイントを貯めることが可能。この“ダブルJALモバイル”状態で、IIJmio側をデータeSIMの10GBにしたとすると、毎月貯まるマイルは135マイルに。しかも、ahamo側が新規契約もしくはMNPであれば、Life Statusポイントも2ポイント貯まっていきます。

JALモバイルはahamoとIIJmioの2回線持ちにも対応しており、特典もそれぞれにつく

加えて、「どこかにマイル」も年2回まで、1500マイルで利用できるようになります。ahamoをメインで使って足りないデータ容量をIIJmioで補ったり、ドコモ回線の調子が悪いときにタイプAのIIJmioに切り替えたりと、マイルやLife Statusポイントだけでなく、回線的なメリットも。JALのヘビーユーザーや旅行好きな人は、ダブルJALモバイルで契約するのもいい選択肢といえるかもしれません。