◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ） 予選ラウンド第１週（１０日、中国） 日本（２５―２２、２５―２１、２５―２２）ウクライナ

バレーボールの男子ネーションズリーグが中国・臨沂で開幕。世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナに３―０のストレート勝ち。初陣を飾り、アウトサイドヒッターの高橋藍は「この第１戦が、スタートにあたって大事な１戦目だったので、難しい状況でも巻き返して勝つことができたので、非常にいいスタートだった」と振り返った。

第１セットを２５―２２で取ると、第２セットも連取。第３セットも一時３連続失点で１４―１７とされたが逆転し、最後は高橋のバックアタックで試合を決めた。この日はチーム２位の１２得点。高橋は「今日もいい感覚で（セッター）深津選手とのコンビネーションを作れた。でも、もっといいものは求めていけると思う。密に連携取って、クオリティ高いコンビネーションを作っていきたい」とした。

１２日の第２戦は、世界ランク１位のポーランド戦。中１日での一戦へ、高橋は「タフな試合になる。自分たちのバレーボールをまず全面に出して、ポーランドは高さもあるチーム。その高さに苦しめられないように戦っていきたい。空き日も集中力を欠かさずに、試合に向けていい準備をしていきたい」と力をこめた。