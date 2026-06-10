「待ち時間ほぼゼロ」夜の香港ディズニーが快適すぎる！人気アトラクションを乗り尽くす贅沢な歩き方
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「【香港ディズニー】最終日にアトラクション乗りまくった結果がヤバすぎた | Day3 Vol.4」を公開しました。動画では、香港ディズニーランドの最終日、夜のパークでアトラクションを効率よく回り、感動のナイトショーまで満喫する様子を届けています。
日が暮れたパークで、YamatoStyleは「ミスティック・マナー」へ向かいます。待ち時間はわずか5分となり、日中はゆっくり見られなかったキューエリアの展示をじっくり堪能。「S.E.A.が絡んでいるアトラクションは素敵」と、バックストーリーの奥深さに感銘を受けています。
続いて足を運んだトイ・ストーリーランドの「RCレーサー」も、待ち時間表示は10分だったものの、ほぼノンストップで乗り場へ到着。上を向いて上がるときに広がる星空の美しさに感動し、「夜は空いているし綺麗だしおすすめ」と太鼓判を押しました。さらに「ワールド・オブ・フローズン」エリアへ足を運ぶと、夜ならではの幻想的な景色が広がります。「ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ」も待ち時間なしでスムーズに乗車。
その後、トゥモローランドへ移動し、DPA（ディズニー・プレミア・アクセス）を購入せずともスイスイ進めることに驚きを見せます。「アイアンマン・エクスペリエンス」のキューエリアでは、展示されているアパレルのデザインにも注目。本編については「映画を知って体験すると本当に楽しい」と、世界観への没入感を熱く語りました。
閉園間際には、大人気のナイトショー「モーメンタス：パーティー・イン・ザ・ナイト・スカイ」を鑑賞。少し離れた場所からでも圧巻の演出に酔いしれました。「全てが新鮮で楽しめた」と振り返る香港ディズニーでの過ごし方は、今後の旅行計画の参考になりそうです。
日が暮れたパークで、YamatoStyleは「ミスティック・マナー」へ向かいます。待ち時間はわずか5分となり、日中はゆっくり見られなかったキューエリアの展示をじっくり堪能。「S.E.A.が絡んでいるアトラクションは素敵」と、バックストーリーの奥深さに感銘を受けています。
続いて足を運んだトイ・ストーリーランドの「RCレーサー」も、待ち時間表示は10分だったものの、ほぼノンストップで乗り場へ到着。上を向いて上がるときに広がる星空の美しさに感動し、「夜は空いているし綺麗だしおすすめ」と太鼓判を押しました。さらに「ワールド・オブ・フローズン」エリアへ足を運ぶと、夜ならではの幻想的な景色が広がります。「ワンダリング・オーケンズ・スライディング・スレイ」も待ち時間なしでスムーズに乗車。
その後、トゥモローランドへ移動し、DPA（ディズニー・プレミア・アクセス）を購入せずともスイスイ進めることに驚きを見せます。「アイアンマン・エクスペリエンス」のキューエリアでは、展示されているアパレルのデザインにも注目。本編については「映画を知って体験すると本当に楽しい」と、世界観への没入感を熱く語りました。
閉園間際には、大人気のナイトショー「モーメンタス：パーティー・イン・ザ・ナイト・スカイ」を鑑賞。少し離れた場所からでも圧巻の演出に酔いしれました。「全てが新鮮で楽しめた」と振り返る香港ディズニーでの過ごし方は、今後の旅行計画の参考になりそうです。
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。