4日連続開催、＜LuckyFes’26＞タイムテーブルを発表、しなこから始まりTUBE、BABYMETAL、FLOWを経て湘南乃風でフィナーレ
2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する＜LuckyFes’26＞のタイムテーブルが発表された。
DAY1は小中学生に人気のしなこから、かわいいが溢れるFRUITS ZIPPER、2年連続トリを飾ったNEWS、夏の代名詞のTUBEなどが出演。DAY2はK-POPガールズグループILLITやK-POP×J-POPが魅力のNiziU、世界のフェスを席巻するBABYMETALなどが初出演。DAY3はメジャーデビューを果たした気鋭のChevon、アニソン界に君臨するオーイシマサヨシや西川貴教、そしてLuckyFes初のVTuber・宝鐘マリンなどが出演。DAY4は王道ロックのMAN WITH A MISSIONやDragon Ash、レジェンドの黒夢、大黒摩季や湘南乃風などが出演。4つの主要ステージの出演が114組、オープニングアクトの出演が17組超、Lucky Spaceの出演が19組という全150組超出演という国内最大級のラインナップだ。
なお、6月10日よりLuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」とローソンチケット他にて一般販売も開始となった。2026年はLuckyFes5周年の節目の年となるため、「4日通し券」を1日券×3よりも安い特別価格38,000円（税込）で、「3日通し券」は2日分の28,000円（税込）で購入可能となっている。1日券は14,000円（税込）だが、中高生は半額、小学生以下は無料としており、ファミリー層にも気軽に楽しんでもらいたいという＜LuckyFes＞の想いが込められている。
なお、今回もRAINBOW STAGE／WING STAGE／GARDEN STAGEでは「前方エリア優先入場券」がそれぞれ販売され、前方エリアは毎回入れ替え制となる。申込期間は6月19日（金）12:00から7月5日（日）23:59までだが、6月7日（日）までにLuckyFes入場券を申込み・購入された方のみが対象となるため、チケットの確保をお早めに。申込みはLuckyFes公式アプリにて受け付け、詳細は6月19日（金）に改めてアナウンスされる。
LuckyFes企画プロデューサー Dragon
LuckyFesは2026年、記念すべき5周年を迎えます。そして今年は、LuckyFes史上初となる4日間連続開催。8月8日・9日・10日・11日の4日間、茨城・国営ひたち海浜公園を舞台に、新たな歴史の1ページを刻みます。5年間という時間の中で、LuckyFesは音楽フェスの枠を超えた「テーマパーク型フェス」として成長してきました。音楽、食、アート、カルチャー、そして人との出会い。そのすべてが交差し、世代やジャンルを超えて楽しめる空間をつくり続けてきました。今年もその挑戦は止まりません。
国内のトップアーティストはもちろん、海外からも素晴らしいアーティストを迎え、これまで以上にボーダーレスで多彩なラインナップが実現しました。世代もジャンルも国境も越えて、さまざまな音楽や文化がひとつの場所に集まる。それこそがLuckyFesの目指してきた姿であり、5周年という節目にふさわしい景色だと思っています。
また、LuckyFesは常に新しいチャレンジを続けています。フェスの常識にとらわれず、「こんなフェスがあったらいいな」を形にしながら、来場者の皆さんにこれまで以上の感動と発見を届けたいと考えています。
夏のフェスと聞くと、暑さをイメージされる方も多いかもしれません。しかし会場となる国営ひたち海浜公園は、海からの心地よい風が吹き抜け、広大な空と緑に包まれた特別なロケーションです。都市部では味わえない開放感の中で、音楽と自然が溶け合う贅沢な時間を過ごしていただけます。
今回発表するタイムテーブルは、アーティストそれぞれの魅力が最大限に輝き、来場者の皆さんが新たな出会いと感動を体験できるよう、細部まで想いを込めて構成しました。お気に入りのアーティストを追いかけるも良し、偶然出会った音楽に心を奪われるも良し。4日間だからこそ生まれる、多くの「Luckyな瞬間」を楽しんでいただければと思います。
ここまで歩んでこられたのは、アーティスト、来場者、地域の皆さま、スポンサー企業の皆さま、ボランティアスタッフ、そしてLuckyFesを応援してくださるすべての方々のおかげです。心から感謝申し上げます。
5周年という節目を迎えたLuckyFesは、ここからさらに大きな夢へ向かって進んでいきます。この夏、ひたちなかの空の下で、最高の音楽と笑顔に出会いましょう。国営ひたち海浜公園でお待ちしています。
＜LuckyFes’26＞
2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
■LuckyFes5つのコンセプト
1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して
2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し
3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり
4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて
5.安心安全：熱中症対策を万全にする
LuckyFes’26出演アーティスト
■DAY1：8月8日（土）
・相川七瀬
・新しい学校のリーダーズ
・石崎ひゅーい
・打首獄門同好会
・AKB48
・KANA-BOON
・かわにしなつき
・氣志團
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・キュウソネコカミ
・Klang Ruler
・ゴールデンボンバー
・コレサワ
・しなこ
・SWEET STEADY
・TUBE
・超☆社会的サンダル
・超能力戦士ドリアン
・≒JOY
・NEWS
・Novelbright
・≠ME
・PUFFY
・FRUITS ZIPPER
・MUCC
・名誉伝説
・Rol3ert
・浪漫派マシュマロ
・（O.A）Appare! / ALL iN FAZE / 瀬名ちひろ / MiiNA 他
■DAY2：8月9日（日）
・ILLIT
・青木陽菜
・石井竜也
・IS:SUE
・Wienners
・神はサイコロを振らない
・キマグレン
・CANDY TUNE
・CUTIE STREET
・Survive Said The Prophet
・シンガーズハイ
・高嶺のなでしこ
・DXTEEN
・冨岡 愛
・NiziU
・Hi-Fi Un!corn
・Hammer Head Shark
・ファントムシータ
・Paledusk
・BABYMETAL
・Penthouse
・ポルカドットスティングレイ
・MyGO!!!!!
・MYERA
・ME:I
・METALVERSE
・MORE STAR
・Liella!
・RAISE A SUILEN
・（O.A）来島エル / HAPPY CREATORS 他
■DAY3：8月10日（月）
・iLiFE!
・Aile The Shota
・アンジュルム
・いぎなり東北産
・ウルフルズ
・オーイシマサヨシ
・岸谷香
・CLAN QUEEN
・Chevon
・Juice=Juice
・syudou
・私立恵比寿中学
・鈴木愛理
・須田景凪
・Dannie May
・超学生
・つばきファクトリー
・TOOBOE
・西川貴教
・NELKE
・NOMELON NOLEMON
・Fear, and Loathing in Las Vegas
・FLOW
・宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ
・MyM
・muque
・Mega Shinnosuke
・『ユイカ』
・（O.A）カフネ / 新種のImmigrationsB / VIBY / yosugala 他
■DAY4：8月11日（火・祝）
・ALI
・大黒摩季
・Omoinotake
・GADORO
・木村カエラ
・黒夢
・こっちのけんと
・THE BACK HORN
・湘南乃風
・水曜日のカンパネラ
・Soala
・Chilli Beans.
・t-Ace
・Dragon Ash
・乃紫
・Novel Core
・ハラミちゃん
・Billyrrom
・フレデリック
・Broken my toybox
・MAN WITH A MISSION
・ミーマイナー
・MONKEY MAJIK
・yama
・Lavt
・レトロリロン
・ROTTENGRAFFTY
・LOM
・（O.A）葵乃まみ / 安達勇人 / KARINBA / 星来 / 零[Hz] / VALHALLA / MADKID/ 他
Lucky Space ライブ 出演アーティスト
DAY1：8月8日（土）
磯山純、イバラッパーa.k.aイバラキング、DJ YU-KI with くまきもえ、Nagie Lane
DAY2：8月9日（日）
宇宙まお、えびちる、スキップカウズ、根本凪、LuckyFMアナウンサーコラボ（菊地真衣×向麗衣）
DAY3：8月10日（月）
加藤里保菜、岸本ゆめの（band）、KEN EBISAWA、佐咲紗花、鈴木萌花
DAY4：8月11日（火・祝）
Ashley、いばらき若旦那、ココラシカ、福島清香、マシコタツロウ
＜LuckyFes’26＞チケット
1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）
3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）
4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）
一般発売（先着販売）
・LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」https://r.funity.jp/ibatick
・ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/luckyfes26/
・イープラス https://eplus.jp/luckyfes2026/
・楽天チケット https://r10.to/luckyfes2026
・アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/tickets/vZdLrXzfYa
海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026
※ふるさと納税
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes’26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください（『個人協賛』は中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません）。
【8/8 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/9 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/10 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/11 1日券】LuckyFes’26チケット
※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。
【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes’26チケット
※JALマイル交換：JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。
https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/
※RAINBOW ・WING・GARDEN STAGE 前方エリア優先入場券
RAINBOW STAGE・WING STAGE・GARDEN STAGEでは、「前方エリア優先入場券」を今年も販売し、前方エリアを毎回入れ替え制とします。（オープニングアクトは対象外となります。）
■申込期間
6月19日（金）12：00〜7月5日（日）23：59まで
■対象者
2026年6月7日（日）までにLuckyFesのチケットを申込み、当選された方（※早割・第1次・第2次・第3次・第4次先行時チケット購入者／海外チケット／ JALマイル交換やふるさと納税等の紙チケットの方含む）
※同行者（友人・家族等がチケットを代表して購入し、チケットを分配される予定の方）も各自で申し込み頂けます
※無料で来場される小学生以下の方や体調に不安がある方・妊娠中の方は、密集が予想され危険ですので、申込・入場できません
■応募方法
LuckyFes公式アプリで応募を受け付けます。抽選で先着順ではありません。応募は1アーティストにつき1人1回まで。グループは、最大7名まで申込みが可能です。申込みできるアーティスト数に上限はありません。なお、「しなこ」様のステージにおいては、以下の通り小学生以下のフレンズ（観客）を例外的に入場可能にいたします。
対象者
・小学生以下：大人同伴で入場可（16歳以上の大人の方は小学生以下の同伴以外では入場不可）
・中学生以上16歳未満:大人同伴無しで入場可
入場方法
事前に出演ステージ前で年齢確認を行い、無料で整理券を配布します。整理券配布場所等の詳細は、後日改めてご案内いたしますので、ご確認ください。当日はお子様と一緒にステージを楽しんでいただけますと幸いです。
「前方エリア優先入場券」のお申込みについては、LuckyFes公式アプリのみで受け付けます。申込み方法詳細については申し込み開始日6月19日（金）にアナウンスいたします。
＜LuckyFes’26＞駐車券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場
・西駐車場 3,500円（税込）
・第1駐車場 3,000円（税込）
・第2駐車場 3,000円（税込）
・障がいのある方／マタニティ／車イス利用者専用 西駐車場 3,500円（税込）
・オートバイ（二輪車）専用 西駐車場 2,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 3,000円（税込）
・ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 1,500円（税込）
・フォレストテントエリア（イースト） 3,000円（税込）
・グリーンテントエリア（ウエスト） 1,500円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞駐車券＋テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 6,500円（税込）
・ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 5,000円（税込）
・フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】 6,500円（税込）
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】 5,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
アクセスバスツアー
各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますので是非ご活用ください。
【東京駅・新宿駅・池袋駅・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
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【横浜駅・発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
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【つくば駅発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/
【茨城空港発のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで ※往路片道のみ販売
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/
※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。
◆＜LuckyFes’26＞オフィシャルサイト