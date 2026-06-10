LuckyFesは2026年、記念すべき5周年を迎えます。そして今年は、LuckyFes史上初となる4日間連続開催。8月8日・9日・10日・11日の4日間、茨城・国営ひたち海浜公園を舞台に、新たな歴史の1ページを刻みます。5年間という時間の中で、LuckyFesは音楽フェスの枠を超えた「テーマパーク型フェス」として成長してきました。音楽、食、アート、カルチャー、そして人との出会い。そのすべてが交差し、世代やジャンルを超えて楽しめる空間をつくり続けてきました。今年もその挑戦は止まりません。

国内のトップアーティストはもちろん、海外からも素晴らしいアーティストを迎え、これまで以上にボーダーレスで多彩なラインナップが実現しました。世代もジャンルも国境も越えて、さまざまな音楽や文化がひとつの場所に集まる。それこそがLuckyFesの目指してきた姿であり、5周年という節目にふさわしい景色だと思っています。

また、LuckyFesは常に新しいチャレンジを続けています。フェスの常識にとらわれず、「こんなフェスがあったらいいな」を形にしながら、来場者の皆さんにこれまで以上の感動と発見を届けたいと考えています。

夏のフェスと聞くと、暑さをイメージされる方も多いかもしれません。しかし会場となる国営ひたち海浜公園は、海からの心地よい風が吹き抜け、広大な空と緑に包まれた特別なロケーションです。都市部では味わえない開放感の中で、音楽と自然が溶け合う贅沢な時間を過ごしていただけます。

今回発表するタイムテーブルは、アーティストそれぞれの魅力が最大限に輝き、来場者の皆さんが新たな出会いと感動を体験できるよう、細部まで想いを込めて構成しました。お気に入りのアーティストを追いかけるも良し、偶然出会った音楽に心を奪われるも良し。4日間だからこそ生まれる、多くの「Luckyな瞬間」を楽しんでいただければと思います。

ここまで歩んでこられたのは、アーティスト、来場者、地域の皆さま、スポンサー企業の皆さま、ボランティアスタッフ、そしてLuckyFesを応援してくださるすべての方々のおかげです。心から感謝申し上げます。

5周年という節目を迎えたLuckyFesは、ここからさらに大きな夢へ向かって進んでいきます。この夏、ひたちなかの空の下で、最高の音楽と笑顔に出会いましょう。国営ひたち海浜公園でお待ちしています。