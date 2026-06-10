100℃でも死なないウエルシュ菌が鍋底で増殖…夏場のカレーの食中毒リスクを下げるには？軽くレンチンだけはNG

「カレーは一晩寝かせるとおいしい」。多くの家庭に根付いたこの常識は、実は夏場には食中毒のリスクをはらんでいる。予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、家庭の煮込み料理に潜むウエルシュ菌のリスクと、正しい保存・再加熱の方法を教えてもらった。

100℃でも死なない菌が鍋底で増殖

ウエルシュ菌による食中毒は、カレーやシチューなどの煮込み料理の大量調理現場で発生しやすいものですが、家庭の調理でも注意が必要です。

大半の菌は高温でグツグツ煮るように加熱すれば死滅しますが、ウエルシュ菌は「芽胞（がほう）」という殻のようなものを作ることで、100℃で煮込んでも生き残ってしまいます。

そしてウエルシュ菌は無酸素の状態で増殖しやすく、なおかつ50℃〜60℃のような中途半端な温度帯になると、非常に増えやすくなる性質があります。そのため煮込み料理を作ったまま常温で放置しておくと、酸素の届かない鍋底などで一気に増殖してしまうのです。

家庭でカレーを作るときも、8皿分などをまとめて調理することが多いでしょうから、ウエルシュ菌が増殖しやすい環境は生まれます。特に常温で放ったらかしにして冷ますと、冷めていく過程でウエルシュ菌が爆発的に増えていってしまうのです。

そのため、「夜に作ったカレーを朝まで常温で放置する」「昼に作ったカレーをそのまま鍋に入れておいて、夜にまた食べる」といった食べ方は、夏場は避けたほうがいいでしょう。

ウエルシュ菌は自然界に広く分布している細菌です。食肉が汚染されているリスクがあるだけでなく、汚染された土壌を通じて玉ねぎやにんじんなどの根菜類にも付着している可能性があるため、完全に避けることが難しい菌なのです。

菌を抑え込む3ステップ

ウエルシュ菌の食中毒を防ぐうえで大事なのは、まず菌を増やさないこと。増やさないための対策は、次の3ステップです。

まずは、調理中にしっかりかき混ぜること。ウエルシュ菌は酸素のある状態だと増殖しにくいため、鍋底のほうまでしっかりかき混ぜながら調理することで、増殖を防ぎやすくなります。

次に、「手早く冷ますこと」も大事です。自治体などはウエルシュ菌の食中毒対策として、「大量調理したカレーなどの煮込み料理は小分けにして素早く冷ます」という方法を推奨しています。

そうした作業が手間な場合は、氷水を張った大きなタライや鍋などを用意して、カレーを調理した鍋ごとそこに入れて素早く冷ます方法も有効です。自然に冷ますよりは菌の増殖を抑制できるため、私も家庭でよく実践しています。

最後に、粗熱が取れたら、素早く冷蔵庫か冷凍庫に入れましょう。ポイントは菌の増殖しやすい50℃〜60℃の温度帯を避けることなので、冷凍でも冷蔵でも菌の増殖抑制という意味では大差はありません。

ちなみに「冷凍したら菌は死滅しますか?」と聞かれることもありますが、家庭用の冷凍庫の温度帯では菌は死滅しません。解凍してちょうどいい温度帯になれば、また増殖してしまいます。冷凍はあくまで「増殖を止めている」だけ、ということは覚えておきましょう。

翌日は「軽くチン」では不十分

そうやってウエルシュ菌を増やさないことが何よりの食中毒対策ですが、翌日になると、ある程度菌は増殖しています。翌日のカレーを食べる際は、混ぜながら再加熱をすれば、増えた菌をまた死滅させ、食中毒のリスクを下げることができます。翌日のウエルシュ菌はそれほど熱に強くないのです。

ポイントは、「グツグツ煮るようにしっかり加熱する」こと。カレー等を提供する飲食店でも、提供前のしっかりとした再加熱を食中毒対策として行っています。

なお電子レンジで軽く温めたくらいでは、十分な効果は期待できません。電子レンジでグツグツするほど加熱すれば庫内にカレーが飛び散ってしまうでしょうから、やはり鍋で再加熱するのがおすすめです。

このようなウエルシュ菌の増殖が起きやすいのは煮込み料理全般で、カレーでもシチューでも肉じゃがでも同様です。ただし、とろみのある煮込み料理のほうが、酸素が入り込みにくいぶん増殖しやすい傾向があります。

なお私は、学生時代のカレー屋のアルバイト中に調理師免許も取得しており、「一晩寝かせたカレーは美味しい」という話は体感として理解できます（笑）。

しかし、気温の高い夏場は、常温放置は避けるべきです。「作ったら素早く冷ます、温めるなら鍋でしっかり」を徹底することが、家族の体調を守る一番の近道です。

小関 成樹（こせきしげのぶ）

北海道大学大学院農学研究院 食品加工工学研究室 教授。博士（農学）。



構成＝古澤誠一郎