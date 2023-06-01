【Amazon：Coretu 電動ウォーターガン】 セール期間：6月10日～6月21日23時59分 【Amazon：Bici Life 加圧式ウォーターガン】 セール期間：6月10日～6月22日23時59分

Bici Life 加圧式水鉄砲 2丁セット 最大飛距離10m ブルー＆ホワイト

Amazonにて水鉄砲各種が特別価格で販売されている。期間はCoretu製品が6月21日23時59分まで、Bici Life製品が6月22日23時59分まで。

対象商品には、マズルフラッシュと煙を再現する電動ウォーターガンや、加圧式の強力水鉄砲2丁セットがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Coretu 【マズルフラッシュと煙を再現！バッテリー2個】 電動ウォーターガン 大容量タンク 800ml

本商品は、「撃つたびに煙と光が舞う」新感覚の電動ウォーターガン。フルオート射撃でも安定した発光性能を維持しながら、発射ごとにマズルからスモークが立ち上がる。また、リアルな反動が返ってくるブローバック機能やオート発射機能、緑点照準器を搭載。飛距離は8～10m。

また折りたたみ可能で、使用しない時にはコンパクトに収納できる。800mlの大容量のタンクを搭載しており、1度の給水でたっぷり遊べぶことができる。バッテリーが2個付属する。

Bici Life 加圧式水鉄砲 2丁セット 最大飛距離10m 1,100ml大容量タンク ブルー＆グリーン

本商品は、飛距離10mを誇る加圧式水鉄砲。スライドを前後に動かすだけの簡単操作で使用できる。圧倒的なスピードで連続発射ができ、発射時のブレも少なく命中させやすい。1,100ml大容量タンク仕様。水タンクは本体一体型かつ、給水口が大きいので素早い注水が可能。