大分県豊後大野市の中九州横断道路で9日午後、トラックが横転するなど車5台が絡む事故があり上下線ともに6時間にわたり通行止めとなりました。午後6時40分に解除されました。

【写真を見る】中九州道 犬飼ICー千歳ICで6時間通行止め 5台絡む事故で道路一面のおがくず 大分・豊後大野市

（堀裕司カメラマン）「中九州横断道路の千歳インター付近に来ています。トラックが横転しており、あたりには木くずが散乱しています」

9日午後0時半ごろ、豊後大野市の中九州道・千歳インターチェンジ付近でトラックや乗用車などあわせて5台が絡む事故が発生しました。

トラックが横転し、運んでいたおがくずが道路に散乱したことから通行が困難になり、犬飼インターと千歳インターの間で上下線ともに6時間にわたり通行止めとなりました。

現場では横転した車両やおがくずの除去作業が進み、午後6時40分に通行止めが解除されました。

消防によりますと、この事故で4人が病院に運ばれましたがいずれも軽いけがだということです。警察が当時の詳しい状況や原因を調べています。