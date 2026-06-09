JAXAが「H3」ロケット6号機の打ち上げを6月12日に再設定　H3飛行再開に挑む新形態の試験機

JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月9日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の再設定された打ち上げ予定日を発表しました。

6月12日午前に再設定

発表によると、H3ロケット6号機の新たな打ち上げ予定日・時間帯は、日本時間2026年6月12日9時53分59秒〜11時52分46秒です。打ち上げ予備期間は、2026年6月13日〜2026年6月30日と、2026年7月9日〜2026年7月31日が確保されています。

当初、H3ロケット6号機は2026年6月10日に打ち上げられる予定でしたが、当日の天候の悪化が予想されることから、2日前の6月8日に延期が発表されていました。6月12日の打ち上げ可否については、天候の状況などをふまえて10日以降引き続き確認するということです。

H3ロケット6号機は、1段目のエンジンを2基から3基へ増やすかわりに固体燃料ロケットブースターを搭載しない、「H3-30S」（30形態）と呼ばれる形態の試験機です。また、2025年12月の8号機打ち上げ失敗以来、半年ぶりのH3ロケット飛行再開でもあります。

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関連画像・映像

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）2段目のCGイメージ。最上部中央の円盤が性能確認用ペイロード（VEP-5）で、その下のアダプタに6機の超小型衛星が搭載されている（Credit: JAXA）】

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げCGアニメーション（Credit: JAXA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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