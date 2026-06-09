9日14時現在の日経平均株価は前日比1267.96円（1.98％）高の6万5292.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は893、値下がりは611、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を544.06円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が287.22円、イビデン <4062>が102.58円、村田製 <6981>が84.15円、太陽誘電 <6976>が76.77円と続く。



マイナス寄与度は106.2円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が43.44円、日東電 <6988>が14.16円、ソニーＧ <6758>が12.24円、中外薬 <4519>が9.75円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、保険、証券・商品、海運と続く。値下がり上位には石油・石炭、情報・通信、医薬品が並んでいる。



※14時0分10秒時点



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