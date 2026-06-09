この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう油で揚げない。袋1枚で完結するちちくわ磯辺が最高すぎる」と題した動画を公開しました。ボウルを使わずポリ袋1枚で準備でき、少ない油で手軽に作れる節約レシピを紹介しています。

調理のポイントは、洗い物を最小限に抑えるためのポリ袋の活用です。動画では、ボウル代わりとなるポリ袋の中に、直接ちくわをハサミでカットしながら入れ、薄力粉や片栗粉、青のりなどの材料を加える様子が収められています。片栗粉を一緒に入れることで「サクッと仕上がるよ！」と美味しくなるコツを伝授しました。

衣の材料をすべて入れた後は、袋の口を閉じて振ったり揉んだりすることで、ちくわにしっかりと衣を絡ませます。その後、フライパンに大さじ2～3の少量の油をひき、中火で焦げないようにひっくり返しながら焼いていきます。

完成したちくわの磯辺焼きは、こんがりと焼き色がつき「揚げてないのにサクサク」とした仕上がりに。お好みでマヨネーズを添えるアレンジも紹介されており、「安くて、簡単で、旨い」と太鼓判を押しています。

忙しい日の副菜やお弁当のおかずにもぴったりな一品。今夜の食卓にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・ちくわ 4本
・薄力粉 大さじ1
・片栗粉 大さじ2
・青のり 大さじ1/2
・塩 1つまみ
・水 大さじ1.5
・油 大さじ2～3
・マヨネーズ お好みで

［作り方］
1. ポリ袋を広げ、ちくわ4本をハサミで5等分くらいにカットしながら入れる。
2. ちくわが入った袋に薄力粉、片栗粉、青のり、塩、水を加える。
3. 袋の口を持ち、まずはフリフリと振り、その後モミモミしてちくわに衣をしっかり絡ませる。
4. フライパンに油をひき、中火でひっくり返しながら焦げないように焼いていく。
5. 全体にこんがりと焼き色がついたら、キッチンペーパーの上に取り出して油を切る。
6. お皿に盛り付け、お好みでマヨネーズを添えて完成。

YouTubeの動画内容

00:00

ちくわとポリ袋を用意
00:14

ポリ袋の中で衣作り
00:36

袋を振って揉んで衣を絡ませる
00:51

少量の油でひっくり返しながら焼く
01:07

サクサクちくわ磯辺の完成

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