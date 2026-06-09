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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう油で揚げない。袋1枚で完結するちちくわ磯辺が最高すぎる」と題した動画を公開しました。ボウルを使わずポリ袋1枚で準備でき、少ない油で手軽に作れる節約レシピを紹介しています。



調理のポイントは、洗い物を最小限に抑えるためのポリ袋の活用です。動画では、ボウル代わりとなるポリ袋の中に、直接ちくわをハサミでカットしながら入れ、薄力粉や片栗粉、青のりなどの材料を加える様子が収められています。片栗粉を一緒に入れることで「サクッと仕上がるよ！」と美味しくなるコツを伝授しました。



衣の材料をすべて入れた後は、袋の口を閉じて振ったり揉んだりすることで、ちくわにしっかりと衣を絡ませます。その後、フライパンに大さじ2～3の少量の油をひき、中火で焦げないようにひっくり返しながら焼いていきます。



完成したちくわの磯辺焼きは、こんがりと焼き色がつき「揚げてないのにサクサク」とした仕上がりに。お好みでマヨネーズを添えるアレンジも紹介されており、「安くて、簡単で、旨い」と太鼓判を押しています。



忙しい日の副菜やお弁当のおかずにもぴったりな一品。今夜の食卓にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ちくわ 4本

・薄力粉 大さじ1

・片栗粉 大さじ2

・青のり 大さじ1/2

・塩 1つまみ

・水 大さじ1.5

・油 大さじ2～3

・マヨネーズ お好みで



［作り方］

1. ポリ袋を広げ、ちくわ4本をハサミで5等分くらいにカットしながら入れる。

2. ちくわが入った袋に薄力粉、片栗粉、青のり、塩、水を加える。

3. 袋の口を持ち、まずはフリフリと振り、その後モミモミしてちくわに衣をしっかり絡ませる。

4. フライパンに油をひき、中火でひっくり返しながら焦げないように焼いていく。

5. 全体にこんがりと焼き色がついたら、キッチンペーパーの上に取り出して油を切る。

6. お皿に盛り付け、お好みでマヨネーズを添えて完成。