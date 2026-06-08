2026年6月発売！ つままれポーズが可愛い「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」全10種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・ヒトカゲ ボールチェーンver.
・リザード ボールチェーンver.
・リザードン ボールチェーンver.
・ゴンべ ボールチェーンver.
・カビゴン ボールチェーンver.
・ヒトカゲ カニカンver.
・リザード カニカンver.
・リザードン カニカンver.
・ゴンべ カニカンver.
・カビゴン カニカンver.※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
つままれポーズが可愛い！進化系でつなげて楽しめる第15弾大人気シリーズ「つまんでつなげてマスコット」の第15弾となる今弾は、ヒトカゲ、リザード、リザードンと、ゴンベ、カビゴンがラインアップされています。つままれたような愛らしいポーズのフィギュアで、カニカンVer.を使えば下へとどんどんつなげていくことが可能です。ヒトカゲの進化形やゴンベの進化系を揃えて、たくさん集めてつなげたくなる魅力的なアイテムに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
・ヒトカゲ ボールチェーンver.
・リザード ボールチェーンver.
・リザードン ボールチェーンver.
・ゴンべ ボールチェーンver.
・カビゴン ボールチェーンver.
・ヒトカゲ カニカンver.
・リザード カニカンver.
・リザードン カニカンver.
・ゴンべ カニカンver.
・カビゴン カニカンver.※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)