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高専卒の「準学士」が、国際的に通用しやすい学位として整理されるかもしれない。



すららネット公式チャンネル「Edu-NEWS」は、読売新聞オンラインが2026年6月7日に報じた「高専本科卒業生への学位授与の検討」について解説する動画を公開した。ニュースでは、文部科学省が5年制の高等専門学校本科卒業生に対し、現在の「準学士」を学位として授与する方向で検討しているとされている。



ただし、ここで注意したいのは、今回の話が「高専卒が大卒になる」という意味ではない点だ。



高専は、中学校卒業後に入学する5年一貫の高等教育機関である。文部科学省は、高専を「実践的・創造的技術者を養成することを目的とした5年一貫の高等教育機関」と説明している。高校受験の時期に選ぶ進路ではあるが、制度上は高校の一種ではなく、高等教育機関に位置づけられている。



現在、高専本科を卒業した人は、学校教育法上「準学士と称することができる」とされている。大学改革支援・学位授与機構が運営するNIC-Japanの整理でも、準学士は「学位」ではなく「称号」に分類されている。



国内では、高専卒は実験・実習を重ねた実践型の技術者として企業から評価されてきた。一方で、海外の大学や企業に対して「準学士」という称号を説明する際、どの水準の高等教育資格なのかが伝わりにくいという課題があった。



報道によれば、今回検討されているのは、日本語名称としての「準学士」は維持しつつ、英語表記を「Title of Associate」から「Associate Degree」に変える方向だ。つまり、称号としての準学士を、国際的に説明しやすい学位として位置づけ直す狙いがある。



Edu-NEWSでは、この動きを単独の制度変更ではなく、専門高校改革や情報教育、理数教育、SSHなどとつながる「進路構造の変化」として整理している。普通科高校から大学へ進むルートだけでなく、15歳から専門に入り、実験・実習を通じて技術者教育を受けるルートを、社会がどう評価するかが問われているためだ。



学校や塾の進路指導では、「高専は高校の延長」と説明するだけでは不十分になりつつある。中学生や保護者に対しては、高専が高等教育機関であること、5年間で専門教育に入ること、専攻科や大学編入などの進路もあることを、より丁寧に伝える必要がある。



文科省は、高専の機能強化を図る施策集を近く公表すると報じられている。また、報道では2027年の通常国会で学校教育法改正を目指すとされ、実際の授与は法改正後、大学改革支援・学位授与機構の審査体制が整った後になる見込みだ。



今回のニュースは、肩書きの変更にとどまらない。AI、半導体、バイオなどの成長分野で、実践的な技術者をどう育て、どう評価するのか。高専の準学士学位化は、その問いを進路指導の現場にも投げかけている。