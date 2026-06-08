２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが７日、ＳＮＳを更新。精神面の不調を明かした。

「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」とタイ・バンコクのゴージャスなプールで、背中がバックリ開いたノースリーブのトップスで、デッキチェアでくつろぐ写真をアップ。「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない。楽しいや嬉しいがの痛み止めにしかならなくて残念だな。」と楽しかった数カ月前のタイ旅行の思い出写真を公開しつつ、つづった。

渡邊は５月２０日、「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に。」と明かし、「１人でいると、涙が止まらなくてご飯も食べられないし、異性や他人の存在が無理になって、また発作が起こったらと思うと更に怖くなってまともな生活が送れなくて」などと記していた。