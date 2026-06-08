次から次へ不安が押し寄せる「不安症」。”不安”とはどのような状態か

次から次へと気がかりなことが思い浮かび、不安で、不安でたまらない――そんな状態が続くことがあります。「心配性」「怖がり」など、性格や気質の問題のようにとらえられがちですが、生活に差し障りが生じるほどの現れ方であれば「不安症」という病的な状態ととらえられます。

「不安をなくそう」「不安になるのを避けよう」とすればするほど、不安は強く大きくなり、不安にとらわれやすくなっていきます。書籍 『不安症がわかる本 とらわれから抜け出す』から、「不安」とは何か、といった基礎知識をはじめ、さまざまなケース例とともに不安へのとらわれから抜け出す方法を具体的に紹介します。

不安とはなにか

次から次へと「こうなったら困る」という考えが浮かぶ状態を、私たちは「不安」と呼びます。はじめは明確な対象があるようでも、次々によからぬ考えが浮かび、対象がはっきりしなくなっていくのが不安の特徴です。

一方、私たちは「恐怖」を不安と表現することもあります。学術的な意味での恐怖は、高所、閉所などに身を置いているさなかに生じる、動悸や悪寒といった身体反応を含めた情動です。安全な場所にいるのに危険な場所にいることを想像して恐れているなら、恐怖ではなく不安に分類されます。しかし、実際にはその区別はあいまいです。

■あれこれ考え続けている

本人が訴える不安の内容と、客観的な状況、そのときの心身の状態はつねに一致するわけではありません。実際の状況にかかわらず、あれこれ考えて落ち着きません。

〇本人の訴え

「こうなるかも」「そうなったらどうしよう」などと、次々に心配なことを挙げ、「とにかく不安」と訴える

〇客観的な状況

不安を感じて当然と思われる場合もあるが、客観的には、むしろ安全な状況であることが多い。いやなことを避けるために不安を訴えているようにみえることも

〇心身の状態

実際に危機的な状況であれば、生理的な反応が起こる。訴えの内容は大半が仮定や想像だが、本人は危機と感じて落ち着かなくなっていることもある

■「不安」と表現されることがある感情

情動が心の動きを示す言葉であるのに対し、感情は、ある一定の心の状態を示す言葉です。

不安なときには焦りや後悔の感情がみられますが、このほかにも不安という言葉で表現される感情はいくつもあり、複数の感情が入り混じっていることもあります。

とらわれている時間が長いと生活の妨げになる

不安を感じたとき、多くの人はなにが問題か考え、その解決をはかろうとします。たとえば「災害が起こるかも」という不安が、備蓄品を用意するという行動につながることもあります。安心・安全な生活の実現に、不安は必要なものでもあります。

しかし、度が過ぎれば困ったことになります。いくら対策しても不安が消えなかったり、消えたと思ってもすぐ別のことで不安になったりと、不安にとらわれる時間が長かったり、不安に襲われる頻度が高かったりすると、自分だけでなく周囲の生活を妨げることにもなりやすいのです。

■過剰な不安による弊害

強すぎる不安は、本人を苦しめるだけではありません。周囲の人の生活にも影響することがあります。

〇本人の生活

不安に支配される

・不安にならないこと、不安を消すことが最優先になる

・不安解消を優先するあまり、本当にしたいこと、やるべきことができなくなる

〇人間関係

身近な人を巻き込む

・身近な人に訴え続ける

・自分の不安を解消するために、あらゆる人を利用しようとする

■年齢とともに不安の現れ方は変わる

不安の現れ方や強さ、それによる弊害の大きさによってはなんらかの病名がつくこともあります。それぞれの病気が発症しやすい年代は異なります。

続はこちら【不安症がわかる】”不安”になるのは、よりよく生きたいから。不安を高める要因を知ろう