歌舞伎俳優の市川團十郎さんがインスタグラムを更新。長男の市川新之助さん（13）の最新ショットを披露した。



【写真】「歯並びや形までもママに似て」 勸玄さんの成長ぶり

團十郎さんは「気がつけば、私が連れて行っているつもりで、実は私の方が連れて行ってもらっているのかもしれませんね笑」とコメントし、新之助さんの写真をアップ。あごに指をあて、目をつむっている新之助さんの姿は、亡き妻である小林麻央さん（享年34）をますます感じさせると注目が集まった。



SNSでは「麻央さんそっくりだ」「歯並びや形までもママに似ていらっしゃるんだ！」「麻央さん？かと錯覚しました」「愛に溢れる團十郎さまファミリーとっても素敵です」「この表情！麻央ちゃんが重なりました」「益々逞しくなってきて頼り甲斐がありますね」などのコメントがあった。



團十郎さんは、2004年5月に十一代目市川海老蔵を襲名。その後、2022年11月の歌舞伎座にて十三代目市川團十郎を襲名した。プライベートでは、2010年にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。麻央さんは2011年7月に長女の麗禾ちゃん、2013年3月に長男の勸玄くん（新之助さん）を出産。2017年に乳がんのため34歳で亡くなった。