今年、8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」。

今年の大会を盛り上げる“2026夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、Vaundyが担当する。楽曲のタイトルは「かげろう」。

Vaundyのこの楽曲は「熱闘甲子園」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用。球児たちの忘れられない夏を鮮やかに彩る。

この楽曲は、6月9日（火）のABCラジオの朝のワイド番組「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月～木あさ6時30分～）の８時台にてフル尺音源を初解禁。楽曲は7月15日(水)に配信リリースが決定している。

【Vaundyコメント】

夏の高校野球応援ソング / 「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。

積み重ねてきた日々を背負って、歓声溢れる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。

どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに”熱”と”闘い”を込めた楽曲となりました。

今年の夏、この曲が選手のみなさんと共にあることを願います。

【Vaundy プロフィール】

2000年6月6日生まれ。

作詞、作曲、編曲のみならず、アートディレクションや映像制作の監修、セルフプロデュースまでを自ら一貫して手がけるマルチアーティスト。

現役の美大生時代から活動を開始し、デザイン・映像を含めたトータルな表現活動を展開している。

2019年にYouTubeへ公開した「東京フラッシュ」で瞬く間に脚光を浴び、以降「不可幸力」「怪獣の花唄」「踊り子」「タイムパラドックス」など、リリースする楽曲が次々とバイラルヒットを記録。

サブスクリプションにおける累計再生回数は、男性ソロアーティストとして史上最速・最多級の記録を次々と塗り替えており、現在までに18曲以上が1億回再生を突破している。

2026年には、男性ソロアーティストとして史上最年少での4大都市ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”」を完遂。全公演ソールドアウト、約35万人を動員し、日本音楽シーンにおける不動の地位を証明した。同年9月からは初のアジアアリーナツアー「Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”」をスタートさせるなど、日本を代表するトップクリエイターとして、その活動の舞台を世界へと広げ続けている。

【楽曲リリース情報】

「かげろう」

2026 夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング

2026 年 7 月 15 日（水）配信リリース

配信予約はこちら：https://lnk.to/Vaundy_Kagerou

【2026夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング 使用予定番組】

■「熱闘甲子園」

開幕～決勝まで 連日夜生放送 ※休養日除く（予定）

※ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

■「第108回 全国高等学校野球選手権大会 中継」

開幕～決勝まで ※休養日除く

※ABCテレビ・ABCラジオ・BS朝日・スカイA（録画）ほか系列各局

※番組の放送日時は、変更になる可能性あり



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