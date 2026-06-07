◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、横山武史騎手が騎乗した１番人気のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は写真判定の末、２着（同着）。首差の敗退で、またしても悲願のＧ１タイトル獲得はならなかった。

ファンからの人気も高い芦毛の７歳馬は２２年セントライト記念、２５年の富士Ｓと重賞２勝。Ｇ１にはこれまで１１度挑戦し、芝ダートを問わず２着が３度。安田記念も過去３年連続で出走し〈４〉〈４〉〈２〉着と、あと一歩のところで涙をのんできた。今回は調整も順調で、１週前の調教後には杉山晴調教師が「より充実した調教を積むことができました」「あとは１着だけですね」と熱い気持ちを吐露。その期待に応えようと、必死に走ったが、またもビッグタイトルには届かなかった。

勝ったのは８番人気のシックスペンスで、勝ちタイムは１分３２秒１。騎乗した武豊騎手は５７歳２か月２４日でのＧ１勝利で、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｖとなった。同着の２着には７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が入った。