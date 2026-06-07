初回にパヘスの逆転2ランなど一挙9得点

【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦で初回に見せた打線の一挙9得点の大爆発に満面の笑みを浮かべた。

初回に先制点を許したものの、その裏に打線が猛反撃。先頭・大谷の二塁内野安打を口火に、パヘスの逆転2ランなど相手の拙守や四球につけ込み一挙9点を奪って試合をひっくり返した。

試合後、指揮官は「大谷の内野安打から始まり、すぐにやり返せたのが大きかった。相手の勢いを完全に打ち消した」と納得の表情。相手のミス連発に対しては、不敵な“ドヤ顔”でこう言い放った。

「常々『強いチームに余計なアウト（隙）を与えてはいけない』と言っている。相手が我々にそれ（余計なアウト）をくれるなら、我々を負かすのは本当に難しくなる」

大量リードの展開となり、ベテラン・フリーマンをベンチに下げて休養させる余裕の采配も。テオスカー・ヘルナンデスら主力を欠く布陣ながら、「チーム全体としての総合力で見れば、今でも非常に強力なオフェンスができている」と、どこからでも点が取れるドジャース打線の底力に大きな手応えをにじませていた。（Full-Count編集部）