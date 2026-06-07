第７５回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が８日、神宮球場と東京Ｄで開幕する。２年連続出場の北海学園大（札幌学生）は、８日の第３試合（東京Ｄ）で関大（関西学生）と対戦する。昨年も主力として８強入りに貢献している主砲の井樫太希内野手（４年＝北海）が、ドラフト上位候補左腕攻略を誓った。

北のスラッガーが、全日本で２年連続のアーチを描く。昨年は３試合で打率５割。１回戦の上武大（関甲新学生）戦では、好投手の左腕・井出海翔（現東京ガス）から本塁打も放った。今年も関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年）と対戦の可能性があり、「左は得意だけど、札六では見たことのない角度だと思う。球速もリーグ戦からプラス１０キロくらいになるので、直球対策をしっかりやって臨みたい」と腕をまくった。

昨季までは主に指名打者として公式戦に出場していたが、今春からは一塁手でリーグ戦に出場。３割４分２厘の高打率をマークした。それでも、リーグ終盤３試合は１３打数１安打と低迷し、「１試合、１球の重みが増すと消極的になり、小さくなって自分の持ち味が薄れていた」。全国では持ち味の積極性とフルスイングで打線を勢いづけていく。

４６年ぶり８強入りの昨年は、高谷舟（オリックス）、工藤泰己（広島）、常谷拓輝（日本ハム）が大舞台で実力を示し、秋のドラフト指名をつかんだ。井樫も右の長距離砲としてスカウトから注目されており、「就活の場でもある。北海道で活躍するのと全国で活躍するのは訳が違う」。チームの勝利、そして自身の夢を叶えるために、北海学園大の“お祭り男”がまずは東京Ｄで快音を響かせる。（島山 知房）

◆井樫 太希（いがし・たいき）２００４年５月１２日、札幌市出身。２２歳。前田中央小４年時に前田リトルで野球を始める。前田北中では新琴似シニアでプレーし、１９年ジャイアンツカップ８強。北海から北海学園大に進み、２年秋にリーグ戦初出場。大学公式戦通算５本塁打。１８０センチ、８６キロ。右投右打。好きな選手はＭＬＢオリオールズのピート・アロンソ。