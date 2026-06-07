奇想天外な球団の試合に出場

米ジョージア州の人気野球チーム「サバンナ・バナナズ」が日本時間6日、Xを更新。元プロ野球選手が本拠地グレイソン・スタジアムでの試合に出場したことを報告すると、反響が広がった。

黄色のユニホームに身を包み、ポケットモンスターの歌に乗ってノリノリのダンスを披露している男がいる。正体は元日本ハムの杉谷拳士氏だ。

球団公式Xが、「日本の野球界のスター、ケンシ・スギヤが今日、サバンナ・バナナズの名誉メンバーとして試合に登場し、そのバッターボックスへの登場曲のパフォーマンスを完璧にやり切った」として動画を投稿。杉谷氏はこのポストを引用する形で、「サバンナ・バナナズ最高です 本拠地デビュー ありがとうございます！！！」とつづった。

X上の日本人ファンの視線も集中。「杉谷さんが誇らしいです キラッキラでした」「リアル野球盤よりこっちの方が輝いてる」「やば、最高すぎる」「現役の頃より楽しそうじゃねーかwww」「バナナボールに出場するために生まれてきた… と言っても過言ではありません w」などのコメントが寄せられていた。

バナナズはファウルボールを観客席のファンがキャッチすると打者がアウトになるなど、エンターテイメント性を追求した独自ルール「バナナ・ボール」を採用している奇想天外な球団。杉谷氏は過去にも、きつねダンスを踊ったことがある。



（THE ANSWER編集部）