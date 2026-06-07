2歳でデビューした44歳女優、2度の結婚と離婚を経験 長女は現在20歳で海外へ
俳優の安達祐実が、9日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
安達祐実 ＝テレビ朝日提供
2歳でモデルデビューして42年、現在44歳の安達。昨年は26年ぶりに大河ドラマに出演し、吉原の女将を“眉毛無し”で演じて話題を集めた。40代になり、お母さんの役が増えたと言う安達は、現在20歳になる娘の母という一面も。
子役で一世を風靡した安達だが、大人の俳優への脱却に悩んだ時期もあったという。成長のきっかけは2回の結婚と2回の離婚、そして2人の子供達の存在だと話す。長女は昨年、高校を卒業して20歳になり、海外に留学、10歳の長男は母の日に花をプレセントしてくれる優しい子に成長したという。
安達の俳優人生に影響を与えた先輩は、9年前に亡くなった野際陽子さん。野際さんが46年前に同番組に出演したのは、現在の安達と同じ44歳で、その日のスタジオでは大事件が起きたそう。野際さんの秘蔵映像や、16歳の初出演当時の貴重映像も放送する。
安達祐実 ＝テレビ朝日提供
2歳でモデルデビューして42年、現在44歳の安達。昨年は26年ぶりに大河ドラマに出演し、吉原の女将を“眉毛無し”で演じて話題を集めた。40代になり、お母さんの役が増えたと言う安達は、現在20歳になる娘の母という一面も。
子役で一世を風靡した安達だが、大人の俳優への脱却に悩んだ時期もあったという。成長のきっかけは2回の結婚と2回の離婚、そして2人の子供達の存在だと話す。長女は昨年、高校を卒業して20歳になり、海外に留学、10歳の長男は母の日に花をプレセントしてくれる優しい子に成長したという。
安達の俳優人生に影響を与えた先輩は、9年前に亡くなった野際陽子さん。野際さんが46年前に同番組に出演したのは、現在の安達と同じ44歳で、その日のスタジオでは大事件が起きたそう。野際さんの秘蔵映像や、16歳の初出演当時の貴重映像も放送する。