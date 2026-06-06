¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ötravelgeek¡×¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëºÇ¶¯¤Î½É¡£35É¤¤ÎÇ­¤È°ì½ï¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¡¢Ç­¤À¤é¤±¤Î½É¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ã¤Ë¤ã¤óSTAY¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹­Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö¤Ë¤ã¤óSTAY¡×¤òË¬¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ­¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤ä¤·¤ÎÂÚºß¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Ï¡¢ÈøÆ»¤ÎÉ÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤òÈ´¤±¤Æ½É¤ØÅþÃå¤¹¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£½É¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ­¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹¶õ´Ö¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏÇ­¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤­¤ë¹©É×¤ä¡¢¥­¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¡¢ÊÉ±è¤¤¤Î¥Ï¥·¥´¤Ê¤É¡¢Ç­¤Î¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

½ÉÇñ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï¡ÖFree snacks and Drink¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°ÆÆâ¤È¤È¤â¤ËÌµÎÁ¤Î·Ú¿©¤ä°û¤ßÊª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸ËÆâ¤ÎÍ­ÎÁ¥¢¥ë¥³ー¥ëÎà¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ËÌ¾Á°¤òµ­Æþ¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Í¼¿©»þ¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤­¤½¤Ð¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î¼êÎÁÍý¤ò¥Óー¥ë¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÇÊÉ¤ËÄ»¤Î±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢Ç­¤¿¤Á¤¬²èÌÌ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¡£¤½¤·¤Æ½¢¿²»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¼þ¤ê¤ä¾å¤ËÇ­¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö35É¤¤ÎÇ­¤È°ì½ï¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£

ÍâÄ«¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢½É¤ò½ÐÈ¯¡£Àé¸÷»û¸ø±à¼þÊÕ¤ÎºäÆ»¤äÇ­¤ÎºÙÆ»¤Ê¤É¡¢ÈøÆ»¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ò»¶ºö¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÈøÆ»¥éー¥á¥ó¤ò´®Ç½¤·¤ÆÎ¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Ç­¹¥¤­¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ë¤ã¤óSTAY¡×¤Ç¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

03:00

½É¤ËÅþÃå¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ­¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
07:28

¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤­¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥­¥Ã¥Á¥óÀßÈ÷
15:57

ÂçÇ÷ÎÏ¡ªÇ­¤¿¤Á¤Î°ìÀÆ¤´ÈÓ¥¿¥¤¥à
22:10

ÉÛÃÄ¤Ë½¸¤Þ¤ëÇ­¤¿¤Á¤È¤Î»êÊ¡¤Î½¢¿²¥¿¥¤¥à
36:50

ÈøÆ»¤Î³¹ÊÂ¤ß»¶ºö¤È¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó

´ØÏ¢µ­»ö

¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ë½»Ì±¤¬¾Ã¤¨¿åË×¤·¤¿³¹¡£²¬»³¸©µíÁë¤ÎÈë¶­¥ê¥¾ー¥ÈÂ¼¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤ß¤¿¡£

¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ë½»Ì±¤¬¾Ã¤¨¿åË×¤·¤¿³¹¡£²¬»³¸©µíÁë¤ÎÈë¶­¥ê¥¾ー¥ÈÂ¼¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤ß¤¿¡£

 »×¤ï¤º¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾å¤òÁö¤ëÈë¶­¥íー¥«¥ëÎó¼Ö¤ÎÎ¹

»×¤ï¤º¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾å¤òÁö¤ëÈë¶­¥íー¥«¥ëÎó¼Ö¤ÎÎ¹
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

travelgeek_icon

travelgeek

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 48.70Ëü¿Í 204 ËÜ¤ÎÆ°²è
Å´Æ»¡¢¥Ð¥¹¡¢Á¥¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¤Þ¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¡¢¤½¤ÎÂ¾¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤Î¤Ò¤È»þ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UCeQq3LwWnxm-bG1yX-FxgLA YouTube