外はカリッ、中はジュワッ！7日間かけて脂を落とした究極の鶏皮串
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「粋でいなせな兄さんが焼く名物焼き鳥！開店後即満席になるかわ屋」と題した動画を公開した。動画では、名物である鶏皮串が完成するまでの途方もない手間暇と、活気あふれる店内の様子が収められている。
動画の冒頭から目を引くのは、鉄板にずらりと並べられた大量の鶏皮串。店主は「6回目の仮焼き」と説明し、1日1回火入れをして余分な脂を落としていく工程を明かした。工場で5回焼かれた状態で届き、店舗でさらに火入れを行うことで、最初は倍ほどあった太さがどんどん縮み、旨味が凝縮されていくという。
「7日間かけて1本作る」という驚きの製法について、1日で7回焼いてしまうと焦げてしまうため、毎日適正な焼き加減で脂を落としていくのだと語る。「ちょこっと火を入れてあげたら脂が溶けちゃうんで、その溶けた脂を少し落としてあげる」と、地道な作業の大切さを強調した。
営業が始まると、客から次々に注文が飛び交う。注文を受けてから行う「7回目の焼き」を経て提供される鶏皮は、表面がカリッと香ばしく焼き上がり、キンキンに冷えた生ビールとの相性も抜群だ。動画の終盤では、焼き立ての串を頬張る客の姿が店内の熱気を物語っている。
何気なく食べている焼き鳥の裏にある、職人の情熱と気の遠くなるような仕込みの工程。こだわりの一本を求めて、店に足を運んでみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏皮串
・塩
・タレ
［かわ屋の鶏皮 仕込み工程］
1. 串打ちした鶏皮を焼く（工場で5回繰り返す）。
2. 店舗に届いた後、6回目の「仮焼き」を行う。
3. 軽く火を入れて脂が溶け出したら、余分な脂を落とす。
4. 焦げないように1日1回の火入れを6日間繰り返す。
5. 客からの注文が入った後、仕上げとなる7回目の焼きを行う。
6. 秘伝のタレに潜らせたり、塩を振ったりして完成。
動画の冒頭から目を引くのは、鉄板にずらりと並べられた大量の鶏皮串。店主は「6回目の仮焼き」と説明し、1日1回火入れをして余分な脂を落としていく工程を明かした。工場で5回焼かれた状態で届き、店舗でさらに火入れを行うことで、最初は倍ほどあった太さがどんどん縮み、旨味が凝縮されていくという。
「7日間かけて1本作る」という驚きの製法について、1日で7回焼いてしまうと焦げてしまうため、毎日適正な焼き加減で脂を落としていくのだと語る。「ちょこっと火を入れてあげたら脂が溶けちゃうんで、その溶けた脂を少し落としてあげる」と、地道な作業の大切さを強調した。
営業が始まると、客から次々に注文が飛び交う。注文を受けてから行う「7回目の焼き」を経て提供される鶏皮は、表面がカリッと香ばしく焼き上がり、キンキンに冷えた生ビールとの相性も抜群だ。動画の終盤では、焼き立ての串を頬張る客の姿が店内の熱気を物語っている。
何気なく食べている焼き鳥の裏にある、職人の情熱と気の遠くなるような仕込みの工程。こだわりの一本を求めて、店に足を運んでみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏皮串
・塩
・タレ
［かわ屋の鶏皮 仕込み工程］
1. 串打ちした鶏皮を焼く（工場で5回繰り返す）。
2. 店舗に届いた後、6回目の「仮焼き」を行う。
3. 軽く火を入れて脂が溶け出したら、余分な脂を落とす。
4. 焦げないように1日1回の火入れを6日間繰り返す。
5. 客からの注文が入った後、仕上げとなる7回目の焼きを行う。
6. 秘伝のタレに潜らせたり、塩を振ったりして完成。
YouTubeの動画内容
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