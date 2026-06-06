10Kはメジャー移籍後最多…今季11先発で防御率4.04

【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回を投げて2安打無失点、渡米後最多となる10三振を奪った。試合後、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手が右腕の快投を称えた。

初回から100.4マイル（約161.5キロ）を計測するなど、自慢の剛速球を武器にエンゼルス打線を圧倒した。2回には渡米後最速となる100.6マイル（約161.9キロ）をマーク。味方の好守もあって5回途中までノーヒットピッチングを披露した。7回にも2つの三振を奪い、メジャー移籍後最多の10奪三振を記録した。

試合後、クラブハウスではスミスが佐々木の投球を絶賛した。「彼はきっちり投げぬいている」と制球力の改善に目を細め、速いスプリットについては「少しコントロール（制球力）が良くなっていると思う。ゾーンにも（以前より）来るようになっているし」と確かな手応えを口にした。

佐々木は今季11試合に先発して3勝3敗、防御率4.03、60奪三振をマーク。直近4先発は24回1/3を投げて自責4、防御率1.48と好投を続けている。（Full-Count編集部）