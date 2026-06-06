Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】/ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」配布イベント【まとめ記事】
Google I/O 2026の基調講演の様子。Sundar Pichai氏が登壇している場面。
シリーズ「AI活用術」の第4回、第5回は、Google Geminiの最新動向として、米国で開催されたイベント「Google I/O」での発表を中心に取り上げたい。前編・後編の2回に分けてお届けする。発表内容が幅広く盛りだくさんで、2026年5月の執筆時点で今年最大級のAI関連イベントになりそうである。
2026年5月30日（土）〜31日（日）に開催された「よこすかYYのりものフェスタ2026」において、ロゲットカード【第7弾】神奈川県横須賀市の「護衛艦『いずも』」を配布するイベントが実施された。休日とあって、多くの来場者でにぎわった。「よこすかYYのりものフェスタ」は、神奈川県横須賀市で毎年開催される“乗り物好きのための大型イベント”だ。鉄道やバス、自衛隊艦艇、消防車、救急車など、多彩なのりものが一堂に集まり、見学や乗車、各種体験を楽しめるのが特徴である。
■2日間限定の超激レアカード！ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」配布イベント
2026年5月30日（土）〜31日（日）に開催された「よこすかYYのりものフェスタ2026」において、ロゲットカード【第7弾】神奈川県横須賀市の「護衛艦『いずも』」を配布するイベントが実施された。休日とあって、多くの来場者でにぎわった。「よこすかYYのりものフェスタ」は、神奈川県横須賀市で毎年開催される“乗り物好きのための大型イベント”だ。鉄道やバス、自衛隊艦艇、消防車、救急車など、多彩なのりものが一堂に集まり、見学や乗車、各種体験を楽しめるのが特徴である。
■3WAYでスマートに持ち運べる！通勤から普段使いまで使えるトートリュック
サンワサプライ株式会社は、リュック・手持ち・肩掛けの3通りで使える、22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG-BT4BK」を6月中旬に発売する。16型ワイドノートパソコンや衣類も収納できる容量を備えながら、混雑した場所でも扱いやすいスリム設計を採用。背面にすっきり収納できるリュックベルトや長さ調整可能なハンドル、便利な前後ポケットなど、通勤・外出・出張から休日まで幅広いシーンで快適に使えるトートリュックだ。
■Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】【AI活用術】
シリーズ「AI活用術」の第4回、第5回は、Google Geminiの最新動向として、米国で開催されたイベント「Google I/O」での発表を中心に取り上げたい。前編・後編の2回に分けてお届けする。発表内容が幅広く盛りだくさんで、2026年5月の執筆時点で今年最大級のAI関連イベントになりそうである。
■タミナ全振り、箸が止まらない一杯！かつや「モツ野菜炒めとチキンカツフェア」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を2026年6月1日(月)より期間限定で販売する。
■HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集
Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、今年で生誕30周年を迎える。HHKBが多くのユーザーの手元で育まれてきた30年は、一人ひとりの使い手の物語の積み重ねでもある。この節目を記念し、皆さまそれぞれの「My HHKB Story」を共有いただくSNSキャンペーンを、X（旧Twitter）にて開催する。
■ITライフハック
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シリーズ「AI活用術」の第4回、第5回は、Google Geminiの最新動向として、米国で開催されたイベント「Google I/O」での発表を中心に取り上げたい。前編・後編の2回に分けてお届けする。発表内容が幅広く盛りだくさんで、2026年5月の執筆時点で今年最大級のAI関連イベントになりそうである。
■2日間限定の超激レアカード！ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」配布イベント
2026年5月30日（土）〜31日（日）に開催された「よこすかYYのりものフェスタ2026」において、ロゲットカード【第7弾】神奈川県横須賀市の「護衛艦『いずも』」を配布するイベントが実施された。休日とあって、多くの来場者でにぎわった。「よこすかYYのりものフェスタ」は、神奈川県横須賀市で毎年開催される“乗り物好きのための大型イベント”だ。鉄道やバス、自衛隊艦艇、消防車、救急車など、多彩なのりものが一堂に集まり、見学や乗車、各種体験を楽しめるのが特徴である。
■3WAYでスマートに持ち運べる！通勤から普段使いまで使えるトートリュック
サンワサプライ株式会社は、リュック・手持ち・肩掛けの3通りで使える、22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG-BT4BK」を6月中旬に発売する。16型ワイドノートパソコンや衣類も収納できる容量を備えながら、混雑した場所でも扱いやすいスリム設計を採用。背面にすっきり収納できるリュックベルトや長さ調整可能なハンドル、便利な前後ポケットなど、通勤・外出・出張から休日まで幅広いシーンで快適に使えるトートリュックだ。
■Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】【AI活用術】
シリーズ「AI活用術」の第4回、第5回は、Google Geminiの最新動向として、米国で開催されたイベント「Google I/O」での発表を中心に取り上げたい。前編・後編の2回に分けてお届けする。発表内容が幅広く盛りだくさんで、2026年5月の執筆時点で今年最大級のAI関連イベントになりそうである。
■タミナ全振り、箸が止まらない一杯！かつや「モツ野菜炒めとチキンカツフェア」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を2026年6月1日(月)より期間限定で販売する。
■HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集
Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、今年で生誕30周年を迎える。HHKBが多くのユーザーの手元で育まれてきた30年は、一人ひとりの使い手の物語の積み重ねでもある。この節目を記念し、皆さまそれぞれの「My HHKB Story」を共有いただくSNSキャンペーンを、X（旧Twitter）にて開催する。
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