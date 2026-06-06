コナン『名探偵プリキュア！』異例コラボ放送回、本日放送！変身前の姿など場面カット公開
アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）とコラボレーションした特別エピソード「はなまるな真実アンサー」が、本日6日に放送される。あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】蘭姉ちゃん顔のプリキュア（笑）公開されたコラボ回の場面カット
これは5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、本日6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した。
本日6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。
米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
公開された場面カットでは、キュアアンサーとコナン君が共闘している様子や変身前の明智あんなの姿を見ることができる。
【画像】蘭姉ちゃん顔のプリキュア（笑）公開されたコラボ回の場面カット
これは5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、本日6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した。
米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
公開された場面カットでは、キュアアンサーとコナン君が共闘している様子や変身前の明智あんなの姿を見ることができる。
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