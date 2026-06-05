エアコンの修理を巡るトラブルが相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。

【要注意】即日対応の業者に「エアコン」の修理依頼したら…これがトラブル事例です

国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどには、「インターネットで検索した即日対応の業者に修理を依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかった」「修理してもエアコンが直らず、再修理を依頼したいが業者と連絡が取れない」といった相談が寄せられているといいます。

同センターは次の対策を行うようアドバイスしています。

・本格的に気温が高くなる前に試運転をしてエアコンが故障していないかを確認しておくこと

・低価格であることを強調している広告をうのみにせず、作業前に故障原因、修理内容、修理費用などについてしっかり確認すること

・修理業者が帰る前に、エアコンが直ったことを修理業者と一緒に確認すること

・請求額や作業内容に納得できない場合は、その場で支払わず説明を求めること

急なエアコン故障に備えて、地域の電気工事店の情報など日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心だといいます。「不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう」と呼び掛けています。