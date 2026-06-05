6月5日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「先月のフェイクニュース」というテーマで、白鴎大学教授・元TBSアナウンサーの下村健一氏に話を伺った。

下村健一「新情報が出る度に、それを手がかりに次々に槍玉に挙げるものを変えながらネット界隈が右往左往しているこの状況。皆さん、どうか最新の情報にパッと飛びついて、それだけで判決を出す裁判長になるのはやめましょう、本当に。もっとじっくりと考えましょう。その上でぜひ参考にしてほしいのが、目黒蓮さんのインスタライブ」

長野智子「目黒蓮さん？ Snow Manの？」

下村「Snow Manの。いま『SAKAMOTO DAYS』がすごくヒットしていますけど。あの映画で敏腕の殺し屋役をやっている目黒蓮さんですけども、実はメディアリテラシーでも敏腕・凄腕で」

長野「ほぉ～！」

下村「彼がいちばん最初に出した3年ぐらい前のインスタグラムで、訥々とファンに向かって喋りながら『あのさぁ、物って角度によって見え方が変わるから。こっちから見るのとこっちで見るのと違うでしょ？ 相手が何を言っても否定しないで一回受け入れよう、決めつけないで』みたいなことを、僕がそこらじゅうの小学校を回って100万回言ってることを、彼はもうそれの100万倍の説得力で」

長野「ずいぶん前から実はおっしゃっていましたよね？彼はすごいよ、と」

下村「そうなんです、すごいんです。目黒蓮さんのインスタライブは皆さんぜひ開いてみてください。それで動画を選んで、いちばん下で止まるやつ、それを開いてください」

長野「ほぉ～」

下村「そうすると目黒さんがそれを語ってくれますから」

長野「へぇ～」

下村「もうぜひこれを参考にして、それを見て、いろんな見方があるということを感じてからコメントを考えてほしいなと思います」