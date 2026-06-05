5日の参議院予算委員会で、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が、高市政権が進める防衛装備移転をめぐって高市早苗総理を激しく追及した。奥田氏の発言をめぐり、質疑終了直後に与野党の理事らが委員長席に詰め寄り、「不適切な言辞」があったとして押し問答に発展。奥田氏が「それは何の言辞ですか？」「どの言葉ですか？」と自席から不満をあらわにする一幕があった。

【映像】「委員長」に不満あらわ？の瞬間（実際の様子）

奥田氏は経済などについて質問した後に、防衛装備移転の問題へと切り出した。奥田氏は「高市政権、とうとう国民の不安を無視して、防衛装備移転という名の武器輸出、許しましたよね。総理、武器ってなんですか？ 小学生でもわかるようにわかりやすくお答えください」と高市総理に迫った。

これに対し高市総理は、「小学生にもわかりやすく申し上げれば、言わば紛争の発生を未然に防ぐため、ひいては人の命を守るためのものでございます」と答弁。

しかし、この答弁に奥田氏は猛反発し、激しい言葉を重ねた。「わかりやすく言いますね。日本で武器というのは人殺しの機械です。人殺しの武器を作って海外に売り飛ばし、金儲けをする。その武器は他国の人間、子どもを殺す。他国の子どもたちが殺されたら、その国や国民の政府は必ず日本にやり返す、そんな地獄の道を国民に、もう引っ張らないでください。主権者の皆さん、見極めてください。終わります」と一方的にまくしたて、そのまま自身の質問を締めくくった。

過激な表現が飛び出したことで委員会室は騒然となり、与野党の理事が委員長席へと近づいて協議を始めた。緊迫した空気の中、委員長が「ただいま奥田君の発言中に不適切な言辞が」と言いかけると、自席の奥田氏が即座に「それは何の言辞ですか？」と遮るように大声で反論。委員長が「あったように思われ」と続けるも、奥田氏はさらに「それはどの言葉ですか？」と畳みかけた。

委員長が「指摘がございましたので、後刻理事会にて協議をいたします」と引き取りを図ったが、奥田氏は「どの言葉か分からないですよ」と語気を強めて納得のいかない様子を見せた。最終的に委員長が「はい、以上で奥田ふみよさんの質疑は終了いたしました」と告げて打ち切られた。

これまで奥田議員は幾度となく同様の指摘をされている。

（ABEMA NEWS）