この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【フランス】暴動で800人逮捕！コロナ禍以来の経済マイナス成長！財政懸念で物価高対策はわずかに」と題した動画を公開した。動画では、サッカークラブの優勝に伴う暴動から、マイナス成長に陥ったフランス経済の実態と、国民の不満が高まる政治動向までを詳しく解説している。



動画の冒頭では、パリのサッカークラブ「パリサンジェルマン」がヨーロッパの大会で優勝したにもかかわらず、パリ市内で暴動が発生した事件を紹介。車が燃やされ800人以上の逮捕者が出る事態に対し、「物事の分別がつかない連中が増えている」と、社会への不満蓄積が背景にある可能性を指摘した。



続いて、2026年1～3月期のGDP成長率が前期比マイナス0.1％となった点に言及。個人消費の低迷やエネルギー価格の高騰、輸出の大幅減が要因であると分析した。さらに、財政赤字がGDP比5.8％まで悪化している状況下で、物価対策が1カ月限定の小規模なものにとどまっていると説明。年金支給開始年齢の引き上げで財政改善を図ったものの国民の大反発を招き、政府は他の予算削減で対応せざるを得なくなっていると語った。また、5月後半から早くもヨーロッパ全体が猛暑に見舞われ、冷房設備を持たない多くの学校が休校になったほか、熱中症対策に伴う負担増が経済に更なる打撃を与えていると伝えた。



一連の事態を受け、2017年から続くマクロン政権下で生活が改善せず、国民の不満が高まっていると指摘。動画では、2027年4月に控える大統領選挙について、極右政党と言われてきた「国民連合」の党首ジョルダン・バルデラ氏が世論調査でトップの支持率を獲得していると紹介した。フランス経済の低迷が続けば与党には苦しく、野党である国民連合にとって追い風になる可能性があると総括している。