大物手が入っても、表情はまったく崩れない。麻雀プロ兼ポーカー女子のブレないポーカーフェイスに、視聴者も思わず見入った。

【映像】元“闇アイドル”の麻雀プロ、美人すぎる「サイボーグ顔」

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。中川美優が会心の勝利を決めながら、淡々とチップを回収する場面があった。

予選テーブルDも中盤に差し掛かったこのシーン、中川美優がクラブとハートの「QJ」でコール。対するまよんぬは、ダイヤの「83」という同じスートの手札で参戦した。レイズが入らないままコールで参加するリンプインの形となり、他のプレーヤーからは「美優ちゃんのコール怖いな」と声も上がる中、勝負は中川とまよんぬの一騎打ちとなった。

フロップはダイヤの「K」、ダイヤの「9」、スペードの「10」。この時点で、中川には「9」「10」「J」「Q」「K」のストレートが完成した。一方のまよんぬも、手札のダイヤに加えて盤面にダイヤが2枚並び、あと1枚ダイヤが出ればフラッシュ完成というフラッシュドロー。強い完成形と、大きな逆転の可能性がぶつかる局面となった。

実況のテツヤは「これはぶつかるぞ」と声を張り上げ、解説のAmuも「いやー危ないですね、これは」と緊張感のある展開を見守った。ここで中川は2000点をベット。Amuは「しかもベットも安い！」と反応し、強い手を持ちながら小さく誘うような中川の動きに注目した。まよんぬもコールし、勝負はターンへ進んだ。

ターンはハートの「A」。まよんぬがチェックすると、中川は5000点をベットした。まよんぬはここでしばらく考えるも、フラッシュ完成を追いかけるには苦しい状況。「見たいコール」をする余裕はなく、たじたじの様子でフォールドを選んだ。

強い手でポットを獲得した中川。ここで喜びの笑顔がこぼれるかと思いきや、表情はほとんど変わらないまま、淡々とチップを回収した。フロップでストレート完成という大チャンスにも動じない“サイボーグ顔”に、視聴者からは「表情変わらんなー」「怖っ」「美人さん」と声が上がった。

大物手を引いても、相手が悩んでも、最後まで表情は変わらず。麻雀プロ兼ポーカー女子・中川美優の冷静すぎる一幕に、テーブル上とは別の意味でも注目が集まったシーンだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）