Lenovoワークステーションシリーズ一新。デスクトップ「ThinkStation P4」は水冷仕様に
レノボ・ジャパンは6月2日、ワークステーションPCの新製品として「ThinkPad P16s Gen 5 AMD」「ThinkPad P16s Gen 5」「ThinkPad P1 Gen 9」「ThinkPad P14s Gen 7 AMD」「ThinkPad P14s Gen 7」「ThinkPad T1g Gen 9」「ThinkStation P4」を発表した。
Lenovoワークステーションシリーズ一新。デスクトップ「ThinkStation P4」は水冷仕様に
いずれも大規模で高負荷なワークロードに対応するほか、USB Type-Cポートを含む主要部品のユーザー交換に対応し、保守性や長期運用性を高めた点が特徴のワークステーションPC製品。LPCAMM2規格のメモリ採用でメモリモジュールの交換に対応しつつ、最新プロセッサが要求する高速性能を実現。5G通信に対応して外出先での接続性も高めたほか、デスクトップPC「ThinkStation P4」はレノボのワークステーションPCとして初めて水冷に対応した点も特徴だ。
ThinkPad P1 Gen 9。モバイルワークステーションPCとしては最上位モデル
T1gではNVIDIA RTX PROシリーズではなくGeForceシリーズを搭載する
CPU、GPUを2つのファンで冷却するレイアウト
ThinkPad Xシリーズでも採用が見られたスポットクーラー仕様。ファンからの風を直接当てる
USB-C端子はマザーボードからモジュール化されており、ユーザーの手元でも交換可能だ
左手、パームレスト部に新設された5G WWANモジュールとアンテナ。スピーカーやバッテリーの配置を整理した
LPCAMM2メモリ。SO-DIMMよりもはるかに多い接点を備え、高速性能を実現している
デザインを統一したドックも発売する
Lenovoワークステーションシリーズ一新。デスクトップ「ThinkStation P4」は水冷仕様に
ThinkPad P1 Gen 9。モバイルワークステーションPCとしては最上位モデル
T1gではNVIDIA RTX PROシリーズではなくGeForceシリーズを搭載する
CPU、GPUを2つのファンで冷却するレイアウト
ThinkPad Xシリーズでも採用が見られたスポットクーラー仕様。ファンからの風を直接当てる
USB-C端子はマザーボードからモジュール化されており、ユーザーの手元でも交換可能だ
左手、パームレスト部に新設された5G WWANモジュールとアンテナ。スピーカーやバッテリーの配置を整理した
LPCAMM2メモリ。SO-DIMMよりもはるかに多い接点を備え、高速性能を実現している
デザインを統一したドックも発売する