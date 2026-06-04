「毎日お酢を飲む」と”どうなる”かご存じですか？注意点も管理栄養士が解説！

毎日お酢を飲むとどうなる？メディカルドック監修管理栄養士が栄養素・健康効果・保存方法について解説します。

監修管理栄養士：

會田 千恵美（管理栄養士）

認定こども園で管理栄養士として給食管理・調理・食育を行っています。離乳食アドバイザー（一般社団法人母子栄養協会）・食育インストラクター1級（NPO日本食育インストラクター協会）・和食文化継承リーダー認定を取得し、子供たちが食に興味をもち、おいしいと笑顔で言ってもらえるように励んでいます。

お酢とは？

お酢（食酢）は、醸造酢と合成酢があります。醸造酢とは、穀類、果実、野菜などの原料に含まれる糖分を酵母の働きでアルコールに発酵させ、酢酸菌を加え酢酸発酵を行うことで作られます。氷酢酸、酢酸を使用したものは、醸造酢に含まれません。

醸造酢の中には、穀物酢、果実酢があり、原材料の種類や量、発酵などの違いによって、米酢や黒酢、りんご酢やぶどう酢などがあります。合成酢とは、氷酢酸又は酢酸の希釈液に砂糖類、酸味料、調味料、食塩等を加えたもの又はこれらに醸造酢を加えたものをいいます。（農林水産省が定めた「食酢品質表示基準」の分類参照）

お酢は、酸味を活かして料理の味を引き立てたり、酸性の性質によって食材の色を鮮やかに保ったりする働きがあります。また、れんこんやじゃがいもなどの酵素的褐変を抑え、見た目を良くするのに役立ちます。さらに、里芋や貝などのぬめりを取り除いたり、食材の苦味やえぐ味、魚の生臭さをやわらげたりすることができます。酸性の性質を利用して、酢漬けなどの保存食にも活用されています。

お酢の一日の摂取量

お酢の摂取量について明確な摂取基準は定められていません。酸度5％の食酢約15ml（酢酸750mg）を継続的に摂取することと健康維持との関連について、研究が進められています。料理に使ったり、希釈して飲んだりするとよいでしょう。

特定保健用食品（トクホ）のお酢飲料もありますが、1日当たりの摂取目安量は商品ごとに異なるため、表示を確認しましょう。

お酢の健康効果

健康的な毎日をサポート

お酢には酢酸やクエン酸などの成分が含まれており、健康維持を意識する方から注目されています。毎日の食事に取り入れやすい調味料であり、継続的な食習慣づくりにも役立つとされています。運動後の栄養補給時にも活用されています。

食生活を整えやすくなる

お酢はさまざまな料理に活用しやすく、野菜や魚料理とも相性の良い調味料です。食事に取り入れることで、バランスのよい食生活を意識するきっかけにもなるでしょう。食事と一緒に食酢を取り入れることで、食後血糖値の上昇が緩やかになる可能性を示した研究報告があります。

さっぱりと食べやすく減塩を意識した食事にも使いやすい

お酢の酸味や風味を活用することで、塩分を控えめにしても満足感のある味付けにしやすいとされています。減塩を意識した食事にも取り入れやすく、健康的な食生活をサポートする調味料のひとつです。お酢に含まれる酢酸と血圧に関する研究報告もあります。血圧が高めの方を対象とした特定保健用食品もあります。

お酢を毎日飲むとどんな効果が得られる？

食酢に含まれる酢酸については、健康維持との関連が研究されています。近年では、食生活を整える取り組みの中で、血圧や体脂肪、食後の血糖値との関係についても注目されています。体重管理は、食事全体のバランスや運動習慣とあわせて考えることが大切です。毎日お酢を飲むことでの効果や変化の感じ方には、食生活全体や生活習慣にも左右されるため、個人差があります。

お酢の飲み過ぎで現れる症状と対処法

お酢の飲み過ぎで現れる症状

個人差はありますが、お酢を過剰に摂取すると、お酢の酸が胃や喉への刺激になる場合があります。お酢の種類によっては、砂糖や甘味料が含まれているものもあるので、糖分の摂りすぎによる体重の増加や、酸や糖による歯の健康への影響が出る場合があります。稀にアレルギー反応を示す方もいます。

普段の食事でお酢を摂りすぎることはあまりありませんが、濃縮タイプを原液で大量に摂取するのは避けましょう。

お酢の飲み過ぎた時の対処法

体調に何らかの異変を感じた場合は、自分で判断せずに医療機関を受診し相談しましょう。症状が改善されるまでは、刺激の強い食べ物や飲み物の摂取を避けましょう。

お酢に含まれる栄養素

酢酸やクエン酸などの有機酸

有機酸とは、酢酸、乳酸、コハク酸、クエン酸、リンゴ酸などの酸性の有機化合物の総称です。酸味のもととなる成分で、料理に加えることでさっぱりとした風味を与えます。

お酢に含まれる有機酸の主成分は酢酸ですが、食酢の種類によって含有量は異なります。「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版」によると、酢酸量は穀物酢100gあたり4.2g、黒酢100gあたり4.0g、りんご酢100gあたり4.7g、バルサミコ酢100gあたり5.6gです。飲料用に加工されたお酢ドリンクには、クエン酸を添加しているものもあります。

ミネラル（無機質）

お酢には、ナトリウムやカリウム、カルシウムなどのミネラルが少量含まれています。ミネラルは体内でさまざまな働きを担う栄養素であり、健康的な食生活を意識するうえで重要とされています。

「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版」を比較すると、穀物酢よりも果実酢のほうがミネラルを多く含む傾向があり、中でもバルサミコ酢は、カリウムや鉄、ヨウ素などを比較的多く含んでいます。

ビタミンB群

ビタミンB1、B2、ナイアシン、ビタミンB12などのビタミンB群が少量含まれています。ビタミンB群は、エネルギー産生に関わる栄養素として知られており、毎日の健康維持を支える栄養素のひとつです。

「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版」を比較すると、ビタミンB群は米酢やバルサミコ酢に比較的多く含まれています。

お酢の栄養素を効率的に摂取する方法

加熱しすぎない調理法

お酢は加熱すると栄養素が減ってしまうため、そのまま使えるサラダや和え物などに使ったり、希釈して飲んだりするのがおすすめです。加熱調理の場合は、火を止めてから仕上げに加えると、お酢の栄養素や風味を活かしやすくなります。

野菜や魚料理と組み合わせる

お酢は、野菜料理や魚料理とも相性が良く、さまざまな献立に活用しやすい調味料です。酸味を加えることで素材の風味を引き立てやすく、健康的な食生活を意識した食事にも取り入れられています。酢酸と、レモンに含まれるクエン酸やビタミンC、玉ねぎに含まれるアリシンなどを組み合わせた料理も親しまれています。また、お酢には魚介の生臭さをやわらげたり、脂の酸化を防いだりする役割もあり、魚料理をさっぱりと食べやすくしてくれます。

毎日の食事に継続して取り入れる

お酢は一度に多くとるよりも、毎日の食事に少しずつ継続して取り入れることが大切です。調味料として日常的に活用することで無理なく食習慣に取り入れやすくなります。継続的な摂取と健康維持との関連について調べた研究報告があります。

お酢の保存方法や期間

未開封の場合

商品ごとに保存方法や使用目安期間が異なります。基本的には直射日光や高温多湿を避けて保存しましょう。未開封の場合は常温保存できるものが多いですが、夏の暑い時期には、冷蔵庫で保存した方が適している場合もあります。商品の表示に従って保存しましょう。

開封後の場合

お酢の開封後は風味が変化することもあるため、なるべく早めに使い切ることが推奨されています。種類によっては開封後も常温保存が可能なものもあれば、冷蔵保存のほうが適しているものもあります。保存方法や使用目安期間は商品によって異なるため、商品の表示に従って保存しましょう。

「毎日お酢を飲むとどうなる」についてよくある質問

ここまでお酢について紹介しました。ここでは「毎日お酢を飲むとどうなる」についてよくある質問に、メディカルドック監修管理栄養士がお答えします。

お酢を毎日とるとどんな効果が得られるのでしょうか？

會田 千恵美（管理栄養士）

酢酸やクエン酸などの有機酸が含まれており、健康維持を意識する方から注目されています。減塩を意識した味付けにも取り入れやすい調味料です。

お酢には酢酸やクエン酸などの有機酸が含まれており、健康維持を意識する方から注目されています。酸味や風味を活用することで、減塩を意識した味付けにも取り入れやすく、毎日の健康維持に役立つ可能性があります。血圧の高めの方に適している特定保健用食品もあります。

お酢は朝と夜、どちらで飲んだ方が良いでしょうか？

會田 千恵美（管理栄養士）

お酢を飲むタイミングに明確な決まりはありません。毎日続けやすいタイミングで、食事と一緒に取り入れることがおすすめです。

お酢を飲むタイミングに明確な決まりはありません。朝食時や夕食時など、毎日の生活の中で無理なく続けやすいタイミングで取り入れることが大切です。空腹時にそのまま摂取すると、酸味によって胃に刺激を感じる場合もあるため、水で薄めたり、食事と一緒に取り入れたりする方法がおすすめです。

編集部まとめ

お酢は、酢酸やクエン酸などの有機酸を含む発酵調味料で、毎日の健康維持を意識する方から注目されています。料理に取り入れることでさっぱりと食べやすくなり、減塩を意識した食事にも活用しやすいです。サラダや和え物、野菜料理や魚料理など幅広いメニューに使いやすく、毎日の食生活にも無理なく取り入れやすいでしょう。飲用する際は、水などで薄め、適量を継続して取り入れることが大切です。お酢ドリンクを飲む場合には、砂糖や甘味料が入っていることを意識し、飲み過ぎには注意しましょう。

「お酢」と関連する病気

「お酢」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内科の病気

歯科・代謝系の病気

高血圧低カリウム血症糖尿病

歯の酸蝕

イソ吉草酸血症

「お酢」と関連する症状

「お酢」と関連している、似ている症状は7個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

胃痛

下痢

脱力感

筋肉の痙攣

アレルギー症状（かゆみ）

発疹

呼吸困難

参考文献

JAS 0801（農林水産省）

食品成分データベース｜文部科学省

日本食品標準成分表（八訂）増補2023年版｜文部科学省

食酢の多彩な効果

酢酸を多くとる習慣のある人ほど、 炭水化物や飽和脂肪酸の摂取が少ない|藤田医科大学