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「こんなにもらって良いのだろうか」文系未経験でも新卒年収500万円？IT企業・株式会社ラキールの若手社員が明かすリアルな実態

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【新卒年収500万円】「1年目から開発に携わる」未経験でも活躍できるIT企業が凄すぎた...｜株式会社ラキール」を公開した。動画では、株式会社ラキールの若手社員3名が出演し、新卒初任給の高さや未経験から開発に挑戦できる環境など、就活生が気になるリアルな実態を語っている。



対談は、開発やコンサルティングといった具体的な仕事内容の話題からスタートした。驚くべきことに、出演した3名の大学時代の専攻は「言語学」「商学部の経済学科」「文学部で美術史」と、全員が文系のIT未経験だったという。入社前後のギャップについて聞かれると、「テストなど簡単なものから始まると思っていたが、バリバリ設計・開発・テストを任された」と振り返り、「良い方向の誤算」だったと明かした。



気になる1年目の残業時間については、部署や案件によるものの「ほぼゼロに近い」時期もあるという。また、新卒初任給から年収500万円という待遇に対しては、「こんなにもらって良いのだろうか」と驚きつつも、「企業からの期待代含めの金額」「その分頑張ろうと思える金額」と、会社からの期待に応えようとする前向きな姿勢が語られた。



さらに、独自の福利厚生として、栄養たっぷりの夕食が提供される無料のビュッフェ「ラミール」や、月に1回受けられるマッサージ「tip-top shape」の存在を紹介。特にマッサージは募集開始から「5分くらいで毎回埋まる」ほどの争奪戦だといい、社員を手厚くサポートする環境が浮き彫りになった。



動画の終盤では、「上司ガチャ・配属ガチャ」の話題に。希望が通りやすい体制や、若手の意見でも論理的であれば「ちゃんと受け入れてくれる空気感」があることが語られた。入社の決め手としても「社員の雰囲気が良い」「待遇・給与面が高水準」であることが挙げられている。未経験からでも主体的に学び、若手の挑戦を後押しする同社の風通しの良い社風が垣間見えるインタビューとなっている。