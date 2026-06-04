ついにスーパーカー「オロチ」再来か!? それとも流麗な「FRオープンカー」!?

個性的なデザインのクルマを製造することで知られる光岡自動車（以下、ミツオカ）は2026年6月4日、全く新しいモデルの投入を予告しました。

同社によると、この新型車は同年11月に正式発表が予定されています。

【画像】超カッコイイ！ これがミツオカ「新型スポーツカー」です！（59枚）

現段階において車両の具体的なスペックや車名などは明らかにされていませんが、メーカー側は「楽しくワクワクするミツオカらしさの原点」をテーマに掲げていると説明。

今後は7月に第2弾、8月に第3弾、9月に第4弾と、秋の発表に向けて特設サイト等で段階的に情報が明かされていく計画です。

今回の発表で最も注目すべきは、ティザー画像として公開された1枚のデザインスケッチで、車両の真横からのシルエットが流麗な線で描かれています。

その姿は、運転席が車両の後方寄りに配置されたロングノーズのプロポーションを持っており、エンジンを前方に積んで後輪を駆動させるFRレイアウトを採用した、オープントップのスポーツカーであることが強くうかがえます。

この特徴的なフォルムから、新型車の成り立ちについていくつかの予想が展開できます。

まず考えられるのは、「実績のある既存車両をベースにする」パターンです。

ミツオカはこれまでにも、マツダのライトウェイトスポーツカーである「ロードスター」を土台にして、独自の外観を与えたモデルを複数生み出してきました。

もし今回もロードスターの車体を活用しているのであれば、伸びやかなフロントノーズのデザインから推測して、パワフルな古き良きアメリカ車を想わせる「ロックスター」に続くモデルか、あるいは英国クラシック風オープンカー「ヒミコ」の次世代モデルである可能性も考えられます。

一方で、メーカー自ら「ミツオカらしさの原点」という言葉を用いていることから、さらに踏み込んだ予想も成り立ちます。

それは既存の市販車をベースにするのではなく、骨格から自社で作り上げる完全なオリジナルカーではないかという見方です。

ミツオカは過去に、独自開発のフレームを採用したファッションスーパーカー「オロチ」を世に送り出し、業界に大きな驚きを与えました。

今回のスケッチが持つ伸びやかなプロポーションは、既存の車両の制約を受けない専用設計のシャシを与えられた、オロチに続く新たなオリジナルスポーツカーの誕生を期待させる迫力も漂わせています。

はたして、マツダのロードスターを基盤とした堅実なモデルとなるのか、ヒミコの名前を受け継ぐ新作となるのか、それともオロチのような完全オリジナルという壮大なプロジェクトが隠されているのか――。

公開されたデザインスケッチが示すシルエットは想像を大きく掻き立てます。

謎に包まれた新型車の真の姿が明らかになる11月に向けて、今後ミツオカから毎月発信される追加情報から目が離せません。