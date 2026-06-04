湯切り不要でワンパンより簡単！ルウ1個で作るレンチン「B級カレーパスタ」
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】湯切り不要！電子レンジ完結「B級カレーパスタ」」を公開しました。同チャンネルの人気企画「ルウ1個で1人前」シリーズの新作として、レンジパスタメーカーを使った手軽で濃厚なカレーパスタの作り方を紹介しています。
動画で紹介されているのは、調理から盛り付けまでレンジパスタメーカー1つで完結する画期的なレシピです。熱湯、パスタ、玉ねぎやウインナーなどの具材、そしてカレールウ1個を容器に入れ、フタをせずに電子レンジ（500W）で7分加熱します。塩は使用せずケチャップのみを加えるため、味付けで失敗する心配がありません。
最初の加熱が終わったら、バターを加えてルウと水分をしっかりと混ぜ合わせます。ここで「水分が足りないと感じたらこの時点で熱湯を50ccほど足す」のが美味しく仕上げるコツです。その後、ピーマンをのせて再度3分加熱し、ソースとパスタをよく絡めます。仕上げにパセリと福神漬けを添えれば、食欲をそそる「B級カレーパスタ」の完成です。動画内では「濃厚かつ、ジャンキー」「何度でも食べたくなる味」と絶賛しており、「なんなら、白飯欲しいかも…」と語るほどパンチのある味わいに仕上がっています。
パスタメーカーがそのままお皿になるため、洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントです。休日のランチや、疲れて帰った日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（6～7分茹で推奨） 100g
・熱湯 250cc（調整用として別途50cc程度）
・玉ねぎ 1/4個
・マッシュルーム 3個
・ウインナー 3本
・ピーマン 1個
・カレールウ 1個
・ケチャップ 小さじ1
・バター 10g
・パセリ 適量
・福神漬け 適量
［作り方］
1. 玉ねぎはスライス、マッシュルームは厚切り、ウインナーは斜め切り、ピーマンは輪切りにする。
2. レンジパスタメーカーに熱湯250cc、パスタ、玉ねぎ、マッシュルーム、ウインナーを入れる。
3. ケチャップ小さじ1、カレールウ1個を加える。
4. フタをせずに電子レンジ（500W）で7分加熱する。
5. 電子レンジから取り出し、バター10gを加え、ルウと水分をしっかり混ぜ合わせる。※水分が足りないと感じた場合は、熱湯を50ccほど足す。
6. ピーマンの輪切りを平らに並べ、再度フタをせずに電子レンジ（500W）で3分加熱する。
7. 全体をよく混ぜて、パスタとソースを絡める。
8. 仕上げにパセリを振り、福神漬けを添えたら完成。
動画で紹介されているのは、調理から盛り付けまでレンジパスタメーカー1つで完結する画期的なレシピです。熱湯、パスタ、玉ねぎやウインナーなどの具材、そしてカレールウ1個を容器に入れ、フタをせずに電子レンジ（500W）で7分加熱します。塩は使用せずケチャップのみを加えるため、味付けで失敗する心配がありません。
最初の加熱が終わったら、バターを加えてルウと水分をしっかりと混ぜ合わせます。ここで「水分が足りないと感じたらこの時点で熱湯を50ccほど足す」のが美味しく仕上げるコツです。その後、ピーマンをのせて再度3分加熱し、ソースとパスタをよく絡めます。仕上げにパセリと福神漬けを添えれば、食欲をそそる「B級カレーパスタ」の完成です。動画内では「濃厚かつ、ジャンキー」「何度でも食べたくなる味」と絶賛しており、「なんなら、白飯欲しいかも…」と語るほどパンチのある味わいに仕上がっています。
パスタメーカーがそのままお皿になるため、洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントです。休日のランチや、疲れて帰った日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（6～7分茹で推奨） 100g
・熱湯 250cc（調整用として別途50cc程度）
・玉ねぎ 1/4個
・マッシュルーム 3個
・ウインナー 3本
・ピーマン 1個
・カレールウ 1個
・ケチャップ 小さじ1
・バター 10g
・パセリ 適量
・福神漬け 適量
［作り方］
1. 玉ねぎはスライス、マッシュルームは厚切り、ウインナーは斜め切り、ピーマンは輪切りにする。
2. レンジパスタメーカーに熱湯250cc、パスタ、玉ねぎ、マッシュルーム、ウインナーを入れる。
3. ケチャップ小さじ1、カレールウ1個を加える。
4. フタをせずに電子レンジ（500W）で7分加熱する。
5. 電子レンジから取り出し、バター10gを加え、ルウと水分をしっかり混ぜ合わせる。※水分が足りないと感じた場合は、熱湯を50ccほど足す。
6. ピーマンの輪切りを平らに並べ、再度フタをせずに電子レンジ（500W）で3分加熱する。
7. 全体をよく混ぜて、パスタとソースを絡める。
8. 仕上げにパセリを振り、福神漬けを添えたら完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。