秋田が赤穂雷太、元田大陽と契約合意を発表…ともに石川県出身のウィングプレーヤー

6月2日、秋田ノーザンハピネッツは、赤穂雷太、元田大陽との2026－27シーズンの選手契約合意を発表した。赤穂は4年契約期間中の2年目、元田は2年契約の2年目となる。また、すでに加入が発表されていたドラフト指名選手の堀田尚秀、岩屋頼との契約合意も改めて発表している。

石川県出身で27歳の赤穂は、196センチ102キロのシューティングガード兼スモールフォワード。市立船橋高校から青山学院大学へ進学し、在学中に特別指定選手として横浜ビー・コルセアーズへ加入した。その後は千葉ジェッツでもプレーし、2021－22シーズンには天皇杯優勝や東地区優勝を経験。2023－24シーズンから秋田へ移籍した。

秋田では攻守にわたるマルチな貢献度で主力に定着し、2024－25シーズンにはB1個人通算1000得点を達成。今シーズンはケガの影響もあり、B1リーグ戦21試合の出場にとどまったが、1試合平均6.8得点、1.9リバウンド、1.2アシスト、0.9スティールを記録した。

赤穂と同じく石川県出身で24歳の元田は、183センチ78キロのシューティングガード。北陸学院高校時代にU18日本代表に選出され、東海大学進学後もU19日本代表として『FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2021』に出場した実績を持つ。

大学4年時だった2024年1月に特別指定選手として秋田へ加入。在籍2年目となった今シーズンは、B1リーグ戦全60試合に出場し、うち43試合でスターターを務めた。1試合平均4.3得点、1.4リバウンド、1.1アシストを記録し、出場機会を広げながら成長を示した。

今回の発表に際し4選手は、クラブを通じてそれぞれコメントを寄せた。

▼赤穂雷太



「来シーズンから新アリーナができるまでの3年間も秋田でお世話になることになりました。今シーズンはなかなか勝てないなかでも、最後まで応援してくださりありがとうございました。複数年契約を結んだ最初のシーズンでしたが、長期で抜けるケガをしてしまいました。外からチームを見て色々と感じることもありましたし、シーズン途中には（前田）顕蔵さんもいなくなり申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。次のシーズンからは、信頼するミックとまた新しい秋田のカルチャーをつくれるように覚悟を持って秋田でプレーをしたいと思います。しっかり応援してもらうに値する試合、結果を残したいと思うので引き続き応援よろしくお願いします」

▼元田大陽



「2025－26シーズンも応援ありがとうございました。ブースターの皆さまの期待に応えることができず、本当に申し訳なく思っています。それでも秋田の皆さまは声を出して応援してくれました。皆さまが作り出すホームの雰囲気は本当に最高です。だからこそ勝って秋田をもっと沸かせたいと思っています。この環境が当たり前ではないし、なんとしても次のシーズンは結果で返していきます。そして新たなシーズンからはBプレミアが始まります。僕たちはもう上がるだけなので、チャレンジャーとして覚悟を持って戦っていきたいと思います。2026－27シーズンもぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします」

▼堀田尚秀



「シーズン終盤の合流でしたがあたたかく迎えてくださりありがとうございました！ケガなく安定した活躍をしながらも、爆発力が自分の武器だと思っているので期待していただきたいです！よろしくお願いします！」

▼岩屋頼



「プロという大舞台でプレーをしてみて、ブースターの皆さまの声援がすごく力になることを体で感じました。もっと応援されるチームの一員となるために、ブースターの皆さまにより多くの勝利を届けられるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします！」





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