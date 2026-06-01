プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」が、「牛焼肉」や「チキン南蛮」、「ハンバーグ」といった人気弁当の肉が2倍になった「倍盛」シリーズを6月3日に発売開始します。

【写真】えー！ メニューが豊富すぎる！ 「倍盛」シリーズ全メニューを一挙に見る！

「倍盛」シリーズでは、「自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当（肉2倍）」（1070円〜、以下、税込み）、「甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当（肉2倍）」（1070円〜）、「国産生姜（ショウガ）香る 倍盛しょうが焼き弁当（肉2倍）」（990円〜）、「ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当（肉2倍）」（1090円〜）、「牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当（肉2倍）」（1140円〜）、「ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当（肉2倍）」（990円〜）、「ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当（肉2倍）」（1070円〜）、「贅沢（ぜいたく）を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当（肉2倍）」（1590円〜）などがラインアップ。

同社によると、「倍盛」シリーズは「おいしいおかずを心ゆくまで楽しみたい」、「お肉を贅沢に頬張りたい」というニーズにお応えし、『倍盛』シリーズが誕生しました」と説明。「いつものお弁当」が持つ安心感はそのままに、さらなる満足度を追求したといい、「自分へのちょっとしたご褒美や、気合を入れたい午後の活力チャージ、さらには大勢で囲むにぎやかなディナータイムなど、日常のあらゆるシーンを彩ります。おなかいっぱいにお肉を味わうこの特別感を、ぜひご堪能ください」とコメントを寄せています。

※価格は店舗によって異なります。

