»Í¹ñÊüÁ÷¤Þ¤Ä¤ê2ÆüÌÜ ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¡ÚÆÁÅç¡Û
»Í¹ñÊüÁ÷¤Þ¤Ä¤ê2ÆüÌÜ¡¢ÆÁÅç¸©ÈÄÌîÄ®¤Î¤¢¤¹¤¿¤à¤é¤ó¤ÉÆÁÅç¤ÏÄ«¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¸©ÈÄÌîÄ®¤Î¤¢¤¹¤¿¤à¤é¤ó¤ÉÆÁÅç¤ò²ñ¾ì¤Ë³«¤«¤ì¤¿»Í¹ñÊüÁ÷¤Þ¤Ä¤ê¡£
2ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏÆÁÅç¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Baby dolls¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤â¡Ö²Ö¡ö²Ö¡×¤ä¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ë¬¤ì¤¿Ìó7500¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£