「38歳独身男性の夕食はコメダで1人寂しく爆食です」。―そんな自虐的な一言とともにXに投稿された1枚の写真が、4.8万いいねを集めています。テーブルに並んだのは、エッグサンド（2つ重ね）、カツパン、ピザトースト、フライドポテトとチキンのバスケット、ミニシロノワール、アイスココアというラインナップで合計金額は税込5240円だそう。



【写真】税込5240円の夕食 この量はヤバいかも…

投稿したのは会社員のトラネコさん（@FIRE60028219）。「コメダでも行ってみるか！くらいの軽い気持ちでした。魅力的なメニューが多くて『あれもこれも』となり、気づいたら注文が増えていました（笑）」と、爆食に至った経緯を説明します。



「全品がテーブルにそろった瞬間には、ちょっとヤバいかも…と感じました。シロノワールはミニにして正解でした（笑）」



しかしいざ食べ進めると、試練があったそうで…。



「バランスよく食べていたんですが、シロノワールやココアのアイスがどんどん溶けていくので、途中からはアイスと時間との戦いでした。本当にギリギリでしたね…。終盤はフードファイター気分でした（笑） 」



投稿文の「1人寂しく」は、食べ終わる頃には「1人苦しく」に変わっていたそう。またレジで支払う際には、店員が「一人でこの金額？」というような不思議そうな表情だった気がすると話します。



「これからも独身男性の爆食ロマンと胃袋の限界をお届けしていくので、温かく見守ってください（笑）」