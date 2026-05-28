「昭和ボブ」って思われたくない！→【40・50代】が意識したい「今っぽボブ」とは？

40・50代に人気のボブスタイルですが、シルエットや毛先の表情によっては少し古い印象に見えてしまうことも。そこで今回は、昭和ボブに見せないために意識したい“今っぽボブ”のポイントをご紹介。丸みや軽さ、毛先の動き、顔まわりの抜け感しだいで、大人世代も無理なく垢抜けを狙えます。扱いやすさとおしゃれ感を両立したボブスタイルをチェックしてみて。

軽やかに動くくびれボブ

動きのあるくびれボブは、毛先に軽さを出すことで今っぽく見えるスタイル。首元の自然なくびれで重たく見えにくく、40・50代にも取り入れやすいのが魅力です。スタイリングに時間をかけたくない人におすすめ。

ぱつっと感のある顎下ボブ

ぱつっとカットした顎下ボブは、ラインをきれいに見せることで今っぽい印象に仕上がるスタイル。毛先を少し自然に外ハネさせることで重たく見えにくく、抜け感も演出できます。きちんと感がありつつ、決めすぎない雰囲気になるのも魅力です。

まとまり感のある襟足ギリギリボブ

ぱつっと切りそろえた襟足ギリギリのボブは、首元をすっきり見せながら上品な印象に仕上がるスタイルです。先がきっちり内にまとまるため広がりにくく、きれいなシルエットをキープしやすいのが魅力。髪にツヤが欲しい人や、おさまりをよくしたい人にもおすすめです。

横顔美人が叶う！？ くびれ外ハネボブ

くびれと外ハネを組み合わせたボブは、首元をすっきり見せながら横顔まできれいに見えるスタイル。毛先に自然な動きが出るため重たく見えにくく、今っぽい抜け感も演出できます。顔まわりや骨格に合わせて調整すれば、どの角度から見てもきれいな印象に。年齢を問わず取り入れやすいボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shimanaka_futur様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。