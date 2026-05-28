ユニクロが、人気商品を含む80商品以上がお得になる「ユニクロ感謝祭」を5月28日まで開催中です。公式インスタグラムが、おすすめの限定価格商品8種を紹介しています。

【画像】まだ買える…！ 「ユニクロ感謝祭」対象商品をイッキ見！（画像：36枚）

“大バズり”カーディガンが感謝祭価格

「お得なユニクロ感謝祭で手に入れたい、マストバイアイテム！買って今すぐ使える厳選8点をご紹介。ぜひお店やオンラインストアでチェックしてみてくださいね」とコメントし、ウィメンズ・メンズ・男女兼用サイズ・キッズアイテムを8種ピックアップ。

1つ目は、SNSで“大バズり”した、レディースの「UVカットクルーネックカーディガン／ウォッシャブル」（限定価格1990円、以下、税込み）。なめらかな肌触りのコットンレーヨン素材で、洗濯機で簡単に洗うこともでき、冷房対策として最適なアイテムです。

2つ目は、レディースの「レーヨンブラウス／半袖」（限定価格1990円）。クリーンな印象で、オフィスにも、普段使いにも活躍する一着です。

3つ目は、レディースの「ポロセーター／ウォッシャブル」（限定価格1990円）。パンツにもスカートにも合わせやすい、ベーシックなデザインです。

ほかに、ウィメンズ・メンズの「感動ジャケット」（限定価格5990円）、履き心地抜群の男女兼用サイズ「EZYジーンズ」（限定価格3990円）、スポーツやアウトドアにも活躍する、男女兼用サイズ「ウルトラストレッチアクティブショーツ」（限定価格1290円）、紫外線対策アイテム「UVカットアームカバー」（限定価格790円）や「エアリズムUVカットフェイスカバー」（限定価格990円）、寝苦しい季節にもおすすめのキッズ「エアリズムコットンセット」（限定価格1290円）が紹介されています。