日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）の「ケンタッキーフライドチキン」が、スナック感覚で楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾「辛旨ジンガー」を6月3日から数量限定で新発売します。今年3月に初登場し、再販を望む声が多く寄せられた「カーネルクランチポテト」も復活販売されます。

【えっ！】「辛旨ジンガー」のお得なセットも？ ボリュームすごいんですけど！

新商品は、ジューシーな骨なしのもも肉を、サクサク衣の食感と食べ応えのある、唐辛子でスパイシーに味付けした骨なしの辛旨チキンです。海外のケンタッキー・フライド・チキンで人気を博すスパイシーフレーバーを、日本の嗜好（しこう）に合わせてアレンジしています。

同社によると、唐辛子のスパイシーな味わいを想起させ、その特長を直感的に伝えるようにするため、約1年の開発期間を経て完成させたということです。店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い、圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現。手で持ちやすいスティック状で、気軽に食べられるサイズ感に仕立てています。

一方の「カーネルクランチポテト」は揚げたてならではのザクザクとした食感が楽しめます。

価格は「辛旨ジンガー」単品が290円（以下、税込み）、「カーネルクランチポテト」Sサイズが290円です。