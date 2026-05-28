【Amazon】GUNZE（グンゼ）の高機能インナーが最大39%OFFに

Amazon スマイルSaleでは、GUNZE（グンゼ）のインナーがプライスダウンしています。脇パッド付きのTシャツ専用インナーや、汗パット強化版など、夏を快適に過ごせるアイテムが揃っています！

縫い目なしで快適。脇パッド付きのTシャツ専用インナーシャツ

汗が気になる人に最適。Tシャツ専用インナーシャツの汗パット強化版

下着を透けさせたくない人におすすめ。Tシャツ専用のインナーシャツ

白シャツや白Tシャツの下に。色やラインが透けにくい脇パッド付の深Vインナー

【人気No.1】綿100%でやさしい着心地の「やわらか肌着シリーズ」

厚手で型崩れしにくく、しっかりした生地の「G.T.HAWKINSシリーズ」

綿100%「やわらか肌着シリーズ」のトランクス

スッキリとした形状。BODY WILDのボクサーパンツ

綿100%でやさしい肌触り。締め付け感を軽減したクルーネックシャツ

縫い目ゼロでストレスフリーのタンクトップ

脇に縫い目がなく、肌への刺激を軽減

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー

カラーは6色展開。肌にやさしいフィット感の腹巻

オールシーズン活躍。キッズ用の下着 100〜170cm用

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