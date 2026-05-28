2試合で4打数4安打、1本塁打の大活躍も

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が長期離脱することが濃厚となった。27日（日本時間28日）に本拠地で行われるロッキーズ戦前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督が状態について言及した。

“キケ”は昨オフに左肘を手術したこともあり、開幕はマイナースタートとなった。その後も懸命にリハビリを続け、25日（同26日）に戦線復帰。2試合で4打数4安打の打率10割とさすがの活躍を見せたが、26日（同27日）に左脇腹を痛めた影響で5回の守備から交代していた。

試合後、ロバーツ監督は「間違いなく負傷者リスト（IL）入りすることになる」と言及していたが、一夜明けたこの日、負傷箇所が想定より状態が酷かったことを説明した。「彼はMRI検査を受けた。重度の損傷だ。なので全治未定だ。間違いなく負傷者リスト（IL）入りすることになる。復帰時期はわからない」と、指揮官も沈痛の面持ちだった。

報道陣から復帰は最短でも後半戦になるか、との質問にも「わからない。それもわからない」と話し、長期離脱の可能性を示唆した。（Full-Count編集部）