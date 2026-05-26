●あす27日(水)は降ったり止んだり 空気ジメジメ続く

●あさって28日(木)も雨が残る その後は週末に向けて晴れて厳しい暑さに

●日本の南の海上で台風発生の兆し 来週は前線や台風の動向に要注意

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きょう26日(火)の県内は、午前は晴れ間がありましたが、午後は次第に厚みのある雲が増え、少し雨がパラついた所もありました。気象衛星による雲画像を見ていくと、低気圧に伴う雲の塊が東シナ海から西日本へと進みつつある状況です。





あす27日(水)は低気圧が、さらに西日本に迫ってくる予想で、県内広く雨が降りやすくなる見込みです。低気圧の活発な雨雲は県内より少し南の九州や四国方面を通りやすく、県内の雨は度々途切れるタイミングもあって、雨量も極端に多くなる心配はありません。しかし、朝から晩まで雨が降ったり止んだりの繰り返しにはなり、お出かけに大きめの雨傘が、なかなか手放せない状況が続きそうです。





さらに、あさって28日(木)も気まぐれな弱い雨が残るなど、ここからの2日間は、ぐずつく空模様が続く、とみられます。





ところで、その天気をぐずつかせる低気圧と別に、気がかりな雲の動きがあります。日本のはるか南の海上で、熱帯低気圧の雲が大きくまとまりつつあり、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。





そして今週末にかけて沖縄の南に進んでいく、とみられます。台風の北側には梅雨前線があり、来週あたり、台風や前線の動向によっては、県内に多少影響が出てくる心配があります。



まだ台風の進路予想に幅が大きく、具体的な台風、前線の見通しが読みづらいところではあります。しかし来週はもう6月ですし、前線や台風が天気図の主役になることが多くなる季節であることも踏まえ、天気予報は、よりこまめに確認していく意識を、各自でしっかり高めておいて頂きたいと思います。



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あす27日(水)、傘マークがズラッと並ぶ時系列予報ですが、降り続く雨というよりは、降ったり止んだりの雰囲気です。特に雨がひどくなる雰囲気はありませんが、大きめの雨傘はなかなか手放せない一日となるでしょう。ぐずつく天気でも日中の気温は25度以上の夏日の所は多く、空気は引き続きジメジメ感じられそうです。





27日(木)も気まぐれな弱い雨が残り、なかなかすぐに天気回復とはいかない見込み。金曜日になると日ざしが戻ってきて、今週末にかけてはシッカリと晴れそうですが、日ざしが届いてくると再び一段と暑さが厳しくなり、今週末、山口市内では最高気温32～33度くらいまで上がる、とみられます。熱中症などへの十分な注意を払いながら、お過ごしください。



来週は前線や台風の動向により、予報が少々流動的となってきています。今後もより最新の予報のご確認を、お願いします。



（KRY山口放送 気象予報士

